Indian 2 | కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు గ్లోబల్‌ ఆడియెన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఇండియన్ 2 (Indian 2). శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఇండియన్‌ 2 నుంచి గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) ను నవంబర్ 3న ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

ఇండియన్ 2 ఇంట్రో వీడియోను ఇవాళ సాయంత్రం 5:30 గంటలకు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో పాపులర్‌ సెలబ్రిటీలు ఎస్ఎస్‌ రాజమౌళి, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌, బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అమీర్‌ఖాన్‌, కిచ్చా సుదీప్‌, మోహన్‌లాల్‌ విడుదల చేయనున్నారు. తాజాగా AN INTRO ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేస్తూ.. ఓ లుక్ షేర్ చేశాడు శంకర్‌. ఈ చిత్రంలో కమల్‌హాసన్‌ వాడే ఆయుధాన్ని పరిచయం చేశాడు.

సెగలు రేపుతూ కనిపిస్తున్న ఈ ఆయుధం గ్లింప్స్‌పై అంచనాలు అమాంతం పెంచేస్తుంది. ఇండియన్‌ 2 ఆడియో హక్కులను పాపులర్‌ మ్యూజిక్‌ లేబుల్ సోనీ మ్యూజిక్‌ భారీ ధరకు దక్కించుకున్నట్టు ఇప్పటికే లైకా ప్రొడక్షన్స్ ట్వీట్ చేసింది. పాన్ ఇండియా స్టోరీతో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, బ్రహ్మానందం, స‌ముద్రఖని, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈచిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ నిర్మిస్తుండగా.. చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తూ.. సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నాయి.

ఇండియన్‌ 2 ఆయుధం..

భాషల వారీగా..

Actor #KamalHaasan gifts Panerai Luminor watch worth ₹8.77 lacs to #Indian2 director Shankar. pic.twitter.com/WdU8fHUwtG

Ulaganayagan #KamalHaasan gifted a watch to director #Shankar after watching rushes of #Indian2 💥

He was very confident that this movie will be a peak of Shankar 🤩🔥 pic.twitter.com/Z9qGFTJJL0

