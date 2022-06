June 15, 2022 / 08:36 PM IST

శంక‌ర్ (Shankar )-ర‌జినీకాంత్ (Rajinikanth)..ఈ క్రేజీ కాంబినేష‌న్‌లో వ‌చ్చిన రోబో చిత్రం ఇండ‌స్ట్రీ రికార్డుల‌ను తిర‌గరాసింది. శివాజీ (Sivaji) కూడా బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ సినిమాగా నిలిచింది. సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై రికార్డుల మోత మోగించిన ఈ ఇద్ద‌రు చాలా కాలం త‌ర్వాత ఒకే ఫ్రేమ్‌లో సంద‌డి చేశారు. శంక‌ర్ నేడు సూప‌ర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ను క‌లిశాడు. ఇంత‌కీ స్పెష‌ల్ ఏంట‌నుకుంటున్నారా..? శివాజీ సినిమా 15 (Shivaji @ 15 years) ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా త‌లైవాను క‌లిసి ఆ మ‌ధుర క్ష‌ణాల‌ను గుర్తు చేసుకున్నారు.

మా శివాజీ బాస్ రజినీకాంత్ సార్‌ను స్వయంగా కలిసినందుకు సంతోషిస్తున్నా. శివాజీ 15 ఏండ్లు పూర్త‌యిన మెమొర‌బుల్ డే సంద‌ర్భంగా..మీ ఎనర్జీ, ఆప్యాయత, పాజిటివ్ వైబ్స్ ను క‌లిగించి..నా రోజుగా, నాకు మ‌రిచిపోలేని రోజుగా మార్చారు..అంటూ ట్విట‌ర్‌లో ర‌జినీకాంత్‌తో దిగిన ఫొటోను షేర్ చేశాడు శంక‌ర్‌. ఈ స్టిల్ ఇంట‌ర్‌నెట్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. ఈ స్టిల్ చూసిన అభిమానులు, మూవీ ల‌వ‌ర్స్ శివాజీ సినిమాకు సీక్వెల్ చేయాల‌ని విజ్ఞ‌ప్తి చేస్తున్నారు.

మ‌రోవైపు శంక‌ర్ కూతురు, న‌టి అదితి శంక‌ర్ త‌లైవాతో సెల్ఫీ దిగింది. మ‌రి ఈ క్రేజీ కాంబోలో సీక్వెల్ ఉంటుందా..? లేదా..? అనేది చూడాలంటే మ‌రికొంతకాలం వెయిట్ చేయాల్సిందే.

Elated to have met our Sivaji the Boss @rajinikanth sir himself on this very memorable day marking #15yearsofSivaji Your Energy, Affection and Positive Aura made my day! pic.twitter.com/KVlwpRUKHM

— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) June 15, 2022