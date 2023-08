August 25, 2023 / 03:31 PM IST

Shah Rukh Khan | విడుదలకింకా రెండు వారాలు కూడా లేని జవాన్‌ సినిమాపై రోజు రోజుకు అంచనాలు భారీగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్రమోషన్ల పనిలో పడిపోయింది. హిందీ సహా తమిళ, తెలుగు భాషల్లో పెద్ద ఎత్తున రిలీజ్‌ కాబోతున్న ఈ సినిమాకు అట్లీ దర్శకత్వం వహించాడు. అప్పుడెప్పుడో రిలీజైన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ నుంచి రీసెంట్‌గా రిలీజైన సెకండ్ సింగిల్‌ వరకు ప్రతీది సినిమాపై అంతకంతకూ అంచనాలు పెంచుతూ వస్తున్నాయి. ఇక త్వరలోనే చెన్నైలో ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను గ్రాండ్‌ లెవల్లో ప్లాన్‌ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత తెలుగు, హిందీలో ప్రెస్‌ మీట్‌లు నిర్వహించేలా ప్లాన్‌ చేసుకుంటుంది.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా మేకర్స మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమాలో షారుఖ్ 5 గెటప్స్‌లో కనిపించబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా ప్రతీ గెటప్‌ వెనకాల ఓ స్వంత స్టోరీ ఉంటుందని తెలిపారు. దాంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు రెట్టింపయ్యాయి. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో విజయ్‌ సేతుపతి ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నాడు. షారుఖ్‌కు జోడీగా నయనతార నటించింది. బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొనే గెస్ట్‌ అప్పియరెన్స్‌ ఇవ్వనుంది. రెడ్‌ చిల్లీస్‌ బ్యానర్‌పై గౌరీఖాన్‌ ఈ సినిమాను నిర్మించింది. ఇక ఇప్పటికే ఈ సినిమా థియేట్రికల్‌, నాన్‌ థియేట్రికల్‌ హక్కులన్ని కలుపుకుని భారీ స్థాయిలో బిజినెస్‌ జరిగిందని, విడుదలకు ముందే సినిమాకు మూడొందల కోట్లు లాభాలు వచ్చాయని బాలీవుడ్‌ మీడియా టాక్‌.

Yeh to shuruaat hai… The Many Faces of Justice… yeh teer hain… abhi dhaal baaki hai… yeh anth hai abhi kaal baaki hai.

Yeh poochta hai khud se kuch…. abhi Jawaab baaki hai.

There's a purpose behind every Face. But this is just the beginning…Wait for the Ace!!!#Jawan pic.twitter.com/0eEbqd7SXg

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) August 25, 2023