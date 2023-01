January 26, 2023 / 03:33 PM IST

సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు బాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan). సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహించిన స్పై యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ పఠాన్‌ సినిమాతో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ గ్రాండ్ కమ్‌బ్యాక్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. జనవరి 25న విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద తనదైన మార్కు కలెక్షన్లతో దూసుకెళ్తోంది. పఠాన్‌ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొదటి రోజు రూ.100 కోట్ల గ్రాస్‌ రాబట్టింది.

పఠాన్‌ గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద వంద కోట్ల క్లబ్‌లోకి ప్రవేశించింది. తాజా వార్తల ప్రకారం హిందీ ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటివరకున్న అన్నీ సినిమాల ఓపెనింగ్‌ డే రికార్డును అధిగమించి సరికొత్త మైల్‌ స్టోన్‌ చేరుకుంది పఠాన్‌. వరల్డ్‌ వైడ్‌గా ఓవర్సీస్‌ మార్కెట్‌లో షారుఖ్‌ ఖాన్‌ మేనియా ఎలా ఉందో ఈ ఒక్క అప్‌డేట్‌తో అర్థమవుతోంది. రానున్న రోజుల్లో పఠాన్‌ వసూళ్లు ఏ స్థాయిలో ఉండబోతున్నాయనేది చూడాలి మరి.

పఠాన్‌ హిందీ, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో విడుదలైంది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ దీపికా పదుకొనే ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌ పోషించగా.. జాన్‌ అబ్రహాం నెగెటివ్‌ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో.. సల్మాన్‌ ఖాన్ గెస్ట్‌ రోల్‌లో నటించారు. బాలీవుడ్ టాప్ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్‌ భారీ బడ్జెట్‌తో పఠాన్‌ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించింది.

పఠాన్‌ కలెక్షన్లపై ట్రేడ్‌ అనలిస్ట్‌ తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ ట్వీట్..

Day 2: 26 January. #RepublicDay holiday… Await Day 2 biz of #Pathaan… ₹ 100 cr+ in *2 days* [25 and 26 Jan] is DEFINITELY on the cards… Picture abhi baaki hain. pic.twitter.com/GBqPiV6iBl

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 26, 2023