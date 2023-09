September 16, 2023 / 11:31 AM IST

Dunki Movie | ఈ ఏడాది మోస్ట్ స‌క్సెస్‌ఫుల్ హీరో ఎవ‌రంటే ట‌క్కున గుర్తొచ్చే పేరు బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan). ప‌ఠాన్ (Pathaan), ‘జవాన్‌’ (Jawan) సినిమాల‌తో ఈ సంవ‌త్స‌రం బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్లు అందుకున్నాడు. జ‌న‌వ‌రిలో వ‌చ్చిన ప‌ఠాన్ సినిమా రూ.1000 కోట్ల‌కు పైగా క‌లెక్ష‌న్లు సాధించగా.. రీసెంట్‌గా విడుద‌లైన ‘జవాన్‌’ (Jawan) సినిమా విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.695 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఈ చిత్రంలో షారుఖ్‌ నటనకు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే షారుఖ్‌ఖాన్ తాజాగా న‌టిస్తున్న మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ డంకీ (DUNKI). ఈ ఏడాది మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీస్‌లో ఒక‌టి అయిన ఈ సినిమా ఇప్ప‌టికే స‌గ‌నికి పైగా షూటింగ్ క‌ప్లీంట్ చేసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఒక సాలిడ్ న్యూస్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమాను క్రిస్‌మ‌స్ కానుక‌గా విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు షారుఖ్ ప్ర‌క‌టించాడు. అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’ (Jawan). ఈ చిత్రం విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే వరల్డ్‌ వైడ్‌గా రూ.690 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. ఈ సంద‌ర్భంగా ముంబయిలో ‘జవాన్‌’ స‌క్సెస్ వేడుక‌లు జ‌రిగాయి. ఈ ఈవెంట్‌లో మాట్లాడుతూ.. డంకీ గురించి కుండ బద్దలు కొట్టేశాడు. క్రిస్మస్ కానుకగా ఈ మూవీని విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు.

BREAKING: Shah Rukh Khan confirms #Dunki for 22nd December 2023 at Jawan event.

Third ₹1000 cr club movie is on cards for Baadshah. pic.twitter.com/Icre7662GR

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 15, 2023