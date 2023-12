December 16, 2023 / 11:55 AM IST

Sesh ex Shruti | టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ అడివి శేష్ గూడాఛారి-2 సినిమాతో పాటు చాలా ఏళ్ల గ్యాప్‌ తర్వాత ఓ లవ్ అండ్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్ ప్రాజెక్ట్ చేయ‌బోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ద్వారా షనియల్‌ డియో అనే కొత్త దర్శకుడు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం కానుండ‌గా.. శృతి హాస‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా టైటిల్‌ను డిసెంబ‌ర్ 18న అనౌన్స్ చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకున్నారు. ఇక ఈ పోస్టర్‌లో శృతి హాస‌న్ ఉండ‌గా.. ”ఆమె కోపంగా ఉండ‌డానికి అత‌డి ఫైర్ కార‌ణం”. అని పోస్ట‌ర్‌కు క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

ఈ భారీ బడ్జెట్ పాన్ ఇండియా చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్‌పై సుప్రియ యార్లగడ్డ నిర్మిస్తుంది. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను వెల్లడించనున్నారు.

HER fury exists because of HIS fire ❤️‍🔥

Introducing @shrutihaasan as the other half of the most anticipated #SeshEXShruti 💥

Title and First Look out on December 18th 🔥

Get ready to witness the daredevil duo 🔥@AdiviSesh @Deoindas #SupriyaYarlagadda @AsianSuniel… pic.twitter.com/KH2qa65N5M

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 16, 2023