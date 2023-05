May 24, 2023 / 11:26 AM IST

Full Bottle Movie Teaser | సహాయ నటుడిగా కెరీర్‌ ప్రారంభించి.. జ్యోతిలక్ష్మి సినిమాతో పూర్తి స్థాయి హీరోగా మారాడు సత్యదేవ్‌. ఆయన సినిమాలు భారీ రేంజ్‌లో హిట్లు కాకపోయినా.. ఉన్నంతలో కాస్త బెటర్‌గానే పర్‌ఫార్మ్‌ చేస్తుంటాయి. కెరీర్‌ బిగెనింగ్‌ నుంచి సత్యదేవ్ కథా బలమున్న సినిమాలనే చేస్తూ వస్తున్నాడు. హీరోగానే కాకుండా మధ్య మధ్యలో కీలక పాత్రల్లోనూ మెరుస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం సత్యదేవ్‌ మూడు సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడు. అందులో ఫుల్‌ బాటిల్‌ ఒకటి. శరణ్‌ కొప్పిశెట్టి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం చిత్రీకరణ జరుపుకుంటుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు సినిమాపై కాస్త మంచి ఇంపాక్టే క్రియేట్‌ చేశాయి.

ఇక తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది. ఈ సినిమా టీజర్‌ మే 27న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ఓ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. ఈ సినిమాలో సత్యదేవ్ మెర్క్యూరీ సూరి పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. సంజనా ఆనంద్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. శ‌ర‌వంత్ రామ్ క్రియేష‌న్స్, ఎస్‌డి కంపెనీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బ్రహ్మజీ కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం సత్యదేవ్‌ నటించిన కృష్ణమ్మ రిలీజ్‌కు సిద్దంగా ఉంది. కొరటాల శివ సమర్పిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటుంది.

#MercurySoori will be a blast of Energy, Entertainment & Fun

Witness him with our #FullBottleTeaser on May 27th.

You’ll love it ♥️

Stay tuned.@itssanjanaanand @sharandirects @actorbrahmaji @SRCOffl @SDCompanyOffl @vamsikaka#FullBottle pic.twitter.com/0FvHRv55Kt

— Satya Dev (@ActorSatyaDev) May 23, 2023