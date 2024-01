January 20, 2024 / 12:42 PM IST

Saripodhaa Sanivaaram| హాయ్ నాన్న సక్సెస్‌తో ఫుల్ జోష్‌ మీదున్నాడు న్యాచురల్‌ స్టార్‌ నాని (Nani). ఈ స్టార్‌ హీరో ఇక తన ఫోకస్‌ అంతా నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్‌ ‘సరిపోదా శనివారం’ (Saripodhaa Sanivaaram) వైపు మార్చేశాడు. నాని 31గా వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇక ‘అంటే సుందరానికి’ తర్వాత నాని – వివేక్ కాంబో రిపీట్ అవుతుండడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటుండ‌గా మూవీ నుంచి సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ మూవీ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాష్ట్రాల థియేట్రికల్ హక్కులను ప్ర‌ముఖ టాలీవుడ్ స్టార్ నిర్మాత దిల్‍రాజుకు చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్ (SVC) సొంతం చేసుకున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించారు. ఈ చిత్రాన్ని డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పతాకంపై డీవీవీ దానయ్య, కల్యాణ్‌ దాసరి నిర్మిస్తున్నారు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో రానున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్‍గా కనిపించనున్నారు. ‘గ్యాంగ్ లీడర్’ తర్వాత వీరిద్దరూ మరోసారి కలిసి నటిస్తున్నారు. తమిళ నటుడు ఎస్‍జే సూర్య కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. జేక్స్ బిజోయ్ ఈ మూవీకి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Delighted to announce the association with Raju garu and Shirish garu for the theatrical distribution of Natural Star @NameisNani’s #SaripodhaaSanivaaram in Andhra Pradesh and Telangana. @SVC_official pic.twitter.com/QUxegw0lHc

— DVV Entertainment (@DVVMovies) January 20, 2024