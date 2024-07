July 7, 2024 / 04:41 PM IST

Saripodhaa Sanivaaram | స్టార్ హీరో నాని న‌టిస్తున్న చిత్రం ‘సరిపోదా శనివారం’ (Saripodhaa Sanivaaram). నాని 31గా వ‌స్తున్న ఈ సినిమాకు వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. నాని సరసన ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ హీరోయిన్‍గా న‌టిస్తుండ‌గా.. ఎస్‍జే సూర్య కీలక పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. డివివి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌పై డివివి దానయ్య, కళ్యాణ్ దాసరి హై బడ్జెట్‌, భారీ కాన్వాస్‌తో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఈ చిత్రం ఆగ‌ష్టు 29న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి విడుద‌ల చేసిన గ్లింప్స్‌ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. అయితే నేడు మూవీ నుంచి ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ మూవీలో ప్రియాంక మోహ‌న్ లేడి పోలీస్ చారుల‌త‌ పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్ చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది.

యూనిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో సాయికుమార్ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఇక‌ ‘అంటే సుందరానికి’ (Ante Sundharaniki) సినిమా తర్వాత నాని – వివేక్ కాంబో రిపీట్ అవుతుండడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమా ఆగ‌ష్టు 29న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.

Introducing CHARULATHA ❤️🤌🏻@Priyankaamohan from #SaripodhaaSanivaaram 🤩

She’s on a Mission to Report straight to your hearts ❤️‍🔥#SuryasSaturday

Natural 🌟 @NameIsNani @iam_SJSuryah #VivekAthreya @JxBe @muraligdop @karthikaSriniva @SVR4446 @IamKalyanDasari @DVVMovies… pic.twitter.com/CgszxoMZ3Z

