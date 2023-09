September 24, 2023 / 03:23 PM IST

Sapta Sagaralu Dhaati (Side A) | కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో త‌న‌కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty). కిరిక్ పార్టీ (Kirik Party), అతడే శ్రీమన్నారాయణ (Avane Srimannarayana), చార్లీ 777 (Charlie 777), గోధి బన్న సాధారణ మైకట్టు (GBSM) వంటి చిత్రాల‌తో పాన్ ఇండియా(Pan India) లెవల్లో రక్షిత్ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఇక రక్షిత్ శెట్టి తాజాగా నటించిన చిత్రం ‘సప్త సాగరే దాచే ఎల్లో (సైడ్ ఏ) Sapta Sagaradaache Ello (Side A). రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా నటిచింది. ఈ నెల 1న రిలీజైన ఈ సినిమా కన్నడలో ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ తెచ్చుకుంది. అయితే ఇదే సినిమాను సప్త సాగరాలు దాటి (Sapta Sagaralu Dhaati (Side A) అనే పేరుతో తెలుగులో సెప్టెంబ‌ర్ 22న విడుద‌ల చేశారు. విడుద‌లైన తొలిరోజే ఈ సినిమా తెలుగులో బ్రేక్ ఈవెన్‌ మార్క్‌ను దాటేసింది. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా పీపుల్ మీడియా సంస్థే వెల్లడించింది.

ఇక సినిమా చూసిన ప్రతీ ఒక్కరు హార్డ్‌ హిట్టింగ్‌ సినిమా అని, గుండెల్ని పిండేసే సినిమా అని రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా యూత్‌ ఈ సినిమాకు ఎగబడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో షోలను కూడా పెంచారు. ఆంధ్రాలో 10షోలు, తెలంగాణలో 16షోలు పెంచారు. అయితే ఈ సినిమా తెలుగులో సాధించిన విజ‌యం ప‌ట్ల రక్షిత్ శెట్టి (Rakshit Shetty) ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా స్పందించాడు.

”మా పని పట్ల తెలుగు ప్రేక్షకులు చూపించిన ఈ ప్రేమని ఆస్వాదిస్తున్నాం. మీ ప్రేమతో మా మనసు ఉప్పొంగిపోతుంది. ఈ స‌పోర్ట్‌ వల్లే మేము తెలుగులో సప్త సాగరాలు దాటి షోల‌ను మ‌రింత పెంచుతున్నం. అంతా మీ వ‌ల్లే”. అంటూ రక్షిత్ శెట్టి రాసుకొచ్చాడు.

Absorbing all the love that our Telugu audience have been sending out for our work. Your support has led us to expand the number of shows across the Telugu region for ‘Sapta Sagaralu Dhaati’. My heart is overwhelmed with gratitude!

It’s all you – thank you 🤗🤗…

— Rakshit Shetty (@rakshitshetty) September 24, 2023