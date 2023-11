November 10, 2023 / 12:57 PM IST

Sapta sagaralu Daati (Side B) | క‌న్న‌డ నుంచి వ‌చ్చి తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల మ‌న‌సు దోచుకున్న చిత్రం ‘సప్త సాగరదాచే ఎల్లో సైడ్‌-ఏ’ (Sapta Sagaradaache Ello). రక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా నటించింది. హేమంత్ రాజ్ (Hemanth Raj) ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 01న క‌న్న‌డ‌లో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఇదే సినిమాను సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-ఏ (Sapta Sagaralu Dhaati) అనే పేరుతో తెలుగులో సెప్టెంబ‌ర్ 22న విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఇక్క‌డ కూడా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది.

అయితే ఇది తొలిపార్టు మాత్రమే. ఇక ఈ సినిమా సెకండ్ పార్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడెప్పడు చూద్దామా అంటూ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తుండగా.. మేకర్స్ రీసెంట్‌గా విడుద‌ల తేదీ ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ఈ రెండో భాగం సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-బీ (Sapta Sagaralu Dhaati Side-B) న‌వంబ‌ర్ 17న కన్నడతో పాటు మూడు భాష‌ల్లో రిలీజ్‌ కానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర పడుతుండటంతో ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల వద్ద‌ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది.

ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా మొద‌టి పార్ట్‌లోని సప్త సాగరాలు దాటి టైటిల్ సాంగ్ ఎంత పెద్ద హిట్ట‌యిందో ప్ర‌త్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇక ఈ సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-బీ (Sapta Sagaralu Dhaati Side-B)లో కూడా టైటిల్ సాంగ్ ఉంటుందా అని ప్రేక్ష‌కులు వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే మేక‌ర్స్ వారికి ఒక సాలిడ్ గుడ్ న్యూస్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా సైడ్‌-బీ టైటిల్ సాంగ్‌ను ఈరోజు సాయంత్రం 6:06 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. అయితే ఈ సినిమాకు సాయంత్రం 6:06 కి ఎదో సంబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు సైడ్‌-బీ నుంచి ఏ అప్‌డేట్ ఇచ్చిన సాయంత్రం 6:06 గంట‌ల‌కే విడుద‌ల చేసింది. కాగా దీనిపై ఉన్న మిస్టరీ సైడ్‌-బీ చూస్తేనే తెలుస్తుందేమో చూడాలి.

The color has changed, so has the rhythm!

SSE – Side B title track at 6:06pm ♥️#SSESideBNov17 #SSDSideBNov17 #EKTSideBNov17 pic.twitter.com/43gzxxv4HY

— Rakshit Shetty (@rakshitshetty) November 10, 2023