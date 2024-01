January 20, 2024 / 04:42 PM IST

Sapta sagaralu Daati (Side B) | గ‌త ఏడాది క‌న్న‌డ నుంచి వ‌చ్చి తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల మ‌న‌సు దోచుకున్న చిత్రం ‘సప్త సాగరదాచే ఎల్లో సైడ్‌-ఏ’ (Sapta Sagaradaache Ello). రక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి (Rukmini) కథానాయికగా న‌టించింది.హేమంత్ రాజ్ (Hemanth Raj) ఈ చిత్రానికి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 01న క‌న్న‌డ‌లో విడుద‌లై మంచి విజ‌యం సాధించింది. అయితే ఇదే సినిమాను సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-ఏ (Sapta Sagaralu Dhaati) అనే పేరుతో తెలుగులో సెప్టెంబ‌ర్ 22న విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఇక్క‌డ కూడా పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయితే ఇది తొలిపార్టు మాత్రమే. ఇక ఈ సినిమా సెకండ్ పార్ట్ సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-బీ (Sapta Sagaralu Dhaati Side-B) న‌వంబ‌ర్ 17న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి మంచి విజ‌యం అందుకుంది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌లై ఇన్ని రోజులైనా ఓటీటీ డేట్ మాత్రం అనౌన్స్ చేయ‌లేదు. ఇక ఈ సినిమా సెకండ్ పార్ట్ ఎప్పుడు వ‌స్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు ఎప్పుడెప్పడు చూద్దామా అంటూ ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూస్తుండగా.. వారి నిరీక్షణకు తెర‌దించుతూ.. గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు.

సప్త సాగరాలు దాటి సైడ్‌-బీ త్వ‌ర‌లోనే ఓటీటీలోకి రాబోతున్న‌ట్లు రక్షిత్ శెట్టి సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించాడు. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో వేదికగా ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు స‌మాచారం.

#SSESideB is coming on Amazon soon. We will announce the date as it gets confirmed 🤗

— Rakshit Shetty (@rakshitshetty) January 20, 2024