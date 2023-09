September 8, 2023 / 04:43 PM IST

Gam Gam Ganesha | విజయ్‌ దేవరకొండ, సమంత (Samantha) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన రొమాంటిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖుషి. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ కలెక్షన్లు రాబడుతోంది. ఖుషి సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది సామ్‌. హ్యాపీ మూడ్‌లో ఉన్న సామ్‌ విజయ్‌ దేవరకొండ బ్రదర్‌ ఆనంద్‌ దేవర కొండ (Anand Deverakonda) కు సపోర్టుగా ముందుకొచ్చింది. ఇంతకీ ఏ విషయంలోనే తెలుసా..?

దొరసాని, మిడిల్‌క్లాస్‌ మెలోడీస్‌, పుష్పకవిమానం సినిమాలతో హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ. ఈ ఏడాది బేబి సినిమాతో సూపర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ యంగ్‌ యాక్టర్‌ నటిస్తోన్న కొత్త చిత్రం ‘గం..గం..గణేశా’ (Gam Gam Ganesha). యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని హై-లైఫ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కేదార్‌ సెలగంశెట్టి, వంశీ కారుమంచి నిర్మిస్తున్నారు. ఉదయ్‌ శెట్టి డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు.

గం..గం..గణేశా ఫస్ట్ లుక్‌ను సమంత రేపు రాత్రి 7:02 గంటలకు లాంఛ్ చేయనుంది.. అప్పటిదాకా వేచి ఉండండి.. అంటూ నయా అప్‌డేట్‌ను అందరితో షేర్ చేసుకున్నారు మేకర్స్‌. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ లుక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

The wait gets more interesting!#GamGamGanesha ‘s first look to be released by the beautiful @Samanthaprabhu2 ❤️

Tomorrow @ 7:02 pm

Stay tuned!@ananddeverkonda @udaybommisetty @HylifeE @chaitanmusic #KedarSelagamsetty @thisisvamsik @GskMedia_PR @Ticket_Factory #GGG pic.twitter.com/qUY27Nq6Xf

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) September 8, 2023