Samantha | మూవీ ఆఫ్ ది ఇయర్‌ ఏంటో చెప్పిన సమంత.. అదేంటో తెలుసా..?

November 26, 2023 / 05:51 PM IST

Samantha | సినీ ఇండస్ట్రీలో పక్కాప్రొఫెషనల్‌గా ఉండే భామల్లో లీడింగ్ పొజిషన్‌లో ఉంటుంది సమంత (Samantha). మలయాళ స్టార్ హీరో మమ్ముట్టి (Mammootty) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి Kaathal The Core. మలయాళ లాంగ్వేజ్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ముంబై భామ జ్యోతిక (Jyothika) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించింది. Jeo Baby దర్శకత్వంవహించిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 23న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది.

క్రిటిక్స్‌, ప్రేక్షకుల నుంచి పాజిటివ్‌ టాక్‌, రివ్యూస్‌ వస్తున్నాయి.

కాగా ఈ చిత్రాన్ని హీరోయిన్ సమంత వీక్షించింది. సినిమా చూసిన తర్వాత సోషల్ మీడియా ద్వారా తన అభిప్రాయాన్ని అందరితో పంచుకుంది. మూవీ ఆఫ్ ది ఇయర్‌.. మీకు మీరేమైనా చేయాలనుకుంటే.. ఈ అందమైన పవర్‌ ఫుల్‌ రత్నాన్ని చూడండి.. మమ్ముట్టి సార్ మీరే నా హీరో. జ్యోతిక లవ్‌ యూ.. Jeo Baby లెజెండరీ అంటూ రాసుకొచ్చింది. ఇప్పుడీ పోస్ట్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇదిలా ఉంటే సినిమాను నాన్ కేరళ ఆడియెన్స్‌ ఈ సినిమాను ఇతర భాషల్లో కూడా విడుదల చేయాలని మేకర్స్‌ ను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అయితే దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉంది.

మమ్ముట్టి కంపెనీ, వేఫరెర్‌ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా నిర్మి్స్తున్న ఈ చిత్రానికి మాథ్యూస్‌ పులికన్‌ సంగీతం అందించాడు. మమ్ముట్టి ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. హార్రర్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో రాహుల్‌ శశీంద్రన్‌ డైరెక్షన్‌లో భ్రమయుగం (Bramayugam) చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. దీంతోపాటు గేమ్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న బజూక (Bazooka)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. డీనో డెన్నిస్‌ కథనందిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. మహి వీ రాఘవ్‌ డైరెక్షన్‌లో యాత్ర సీక్వెల్‌ యాత్ర 2లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

సమంత రియాక్షన్ ఇదే..

Thank you Dear @Samanthaprabhu2 🙏❤️ We are elated to hear that you loved @KaathalTheCore a lot ! Thank you for the Big Support.. 🤗🙏#Mammootty #Jyotika #MammoottyKampany #JeoBaby #Samantha #SamanthaRuthPrabhu @mammukka #KaathalTheCore pic.twitter.com/sCVsARrm4S

— MammoottyKampany (@MKampanyOffl) November 26, 2023