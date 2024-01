Sam Bahadur | ఓటీటీలోకి రాబోతున్న విక్కీ కౌశల్ ‘సామ్​ బహదూర్’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే.?

January 22, 2024 / 03:47 PM IST

Vicky Kaushal | బాలీవుడ్ న‌టుడు విక్కీ కౌశల్‌ (Vicky Kaushal) ప్ర‌ధాన పాత్రలో న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘సామ్​ బహదూర్’ (Sam Bahadur). ఈ సినిమాకు మేఘనా గుల్జార్ (Meghana Gulzar) ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హించ‌గా.. రోనీస్క్రూవాలా నిర్మించాడు. సర్దార్ ఉద్దమ్ వంటి బ్ల‌క్ బ‌స్ట‌ర్ సినిమా తర్వాత మరో బయోపిక్ సినిమాతో విక్కీ ప్రేక్ష‌కుల ముందుకురాగా డిసెంబ‌ర్ 01న విడుద‌లై మంచి విజ‌యం అందుకుంది. వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా దాదాపు రూ.130 కోట్ల వ‌ర‌కు క‌లెక్ష‌న్లు రాబ‌ట్టింది. ఇక థియేట‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అలరించిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

రిప‌బ్లిక్ డే కానుక‌గా ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5లో ఈ సినిమా జ‌న‌వ‌రి 26 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని జీ5 ఎక్స్‌లో ప్ర‌క‌టించింది. 1971 ఇండో-పాక్ యుద్ధంలో భారత ఆర్మీ చీఫ్‌గా ఉండి దేశం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసిన సామ్ మానెక్ షా(Sam Manek Shah) జీవితం ఆధారంగా ఈ మూవీ వ‌చ్చింది. ఇక సామ్​మానెక్షా పాత్ర‌లో విక్కీ కౌశల్ న‌టిస్తుండ‌గా.. ఇందిరా గాంధీ పాత్రలో సనా ఫాతిమా షేక్ (Sana Fatima Sheikh)​ నటించింది. ఇక విక్కీ కౌశల్ భార్య పాత్రలో సన్యా మల్హోత్రా నటిస్తుంది.

A visionary leader, legend, and a true hero – Sam is all set to command your screens!#SamBahadur premieres 26th Jan on #ZEE5#SamBahadurOnZEE5 pic.twitter.com/PC0WU1tSKT

— ZEE5 (@ZEE5India) January 22, 2024