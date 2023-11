November 6, 2023 / 01:21 PM IST

Vicky Kaushal | బాలీవుడ్ న‌టుడు విక్కీ కౌశల్‌ కెరీర్‌ బిగెనింగ్‌ నుంచి కొత్త కథలతో వస్తూ అటు హిందీతో పాటు ఇండియా వైడ్ మంచి పాపులారిటీ తెచ్చుకున్నాడు. రిజల్ట్‌ సంగతి ఎలా ఉన్నా.. థియేటర్‌లకు వెళ్లే ప్రేక్షకులకు కొత్త ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ ఇవ్వాలని ఎప్పుడూ తాపత్రయపడుతుంటాడు. ఈ మధ్యనే ‘జర హట్కే జర బచ్‌కే’ సినిమాతో వచ్చి సూపర్‌ డూపర్ హిట్టు కొట్టాడు. ఇక సర్దార్ ఉద్దమ్ సినిమా తర్వాత ఇప్పుడు అదే జోష్‌తో మరో బయోపిక్ సినిమాతో ముందుకువ‌స్తున్నాడు. విక్కీ ప్ర‌ధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం సామ్​ బహదూర్ (Sam Bahadur). ఈ సినిమాకు మేఘనా గుల్జార్ ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. రోనీస్క్రూవాలా నిర్మిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్‌ను న‌వంబ‌ర్ 07న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. 1971 ఇండో– పాక్​ వార్​లో బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెర‌కెక్కుతుండ‌గా.. ఈ వార్‌లో భార‌త్ విజ‌యానికి కారణమైన ‘సామ్​మానెక్షా’ జీవితం ఆధారంగా ఈ మూవీ రానుంది. ఇక సామ్​మానెక్షా పాత్ర‌లో విక్కీ కౌశల్ న‌టిస్తుండ‌గా.. ఇందిరా గాంధీ పాత్రలో సనా ఫాతిమా షేక్ (Sana Fatima Sheikh)​ నటించింది. ఇక ఈ మూవీ డిసెంబ‌ర్ 01న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది.

VICKY KAUSHAL: ‘SAM BAHADUR’ TRAILER OUT TOMORROW… Team #SamBahadur – based on the life of Field Marshal #SamManekshaw – will unveil #SamBahadurTrailer TOMORROW [7 Nov 2023]… In *cinemas* 1 Dec 2023.

Stars #VickyKaushal in title role with #FatimaSanaShaikh and… pic.twitter.com/xrkUPJ3VdZ

— taran adarsh (@taran_adarsh) November 6, 2023