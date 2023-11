Vishnu Vardhan | సల్మాన్‌ ఖాన్ కొత్త చిత్రం The Bull.. పూర్తి వివరాలివే

November 24, 2023 / 04:04 PM IST

Vishnu Vardhan | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) ఇటీవలే టైగర్‌ 3 (Tiger 3) సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడని తెలిసిందే. టైగర్ ప్రాంఛైజీలో మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వంలో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలై.. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ఈ మూవీలో కత్రినాకైఫ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించింది. టైగర్‌ 3 ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా చిట్‌ చాట్‌ ఈవెంట్‌లో తన కొత్త సినిమాపై క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌.

ముందుగా వచ్చిన అప్‌డేట్స్ ప్రకారం నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్‌ తమిళ దర్శకుడు విష్ణువర్ధన్‌ (Vishnuvardhan)తో చేస్తున్నాడు సల్లూభాయ్‌. ఈ మూవీని ధర్మ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై కరణ్‌ జోహార్‌ తెరకెక్కించనున్నాడు. అంతేకాదు ఈ చిత్రానికి TheBull టైటిల్‌ను ఫైనల్ చేసినట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని 2025 ఈద్‌ కానుకగా విడుదల చేయబోతున్నారట. తాజా టాక్‌ ప్రకారం ఈ చిత్రంలో చెన్నై చంద్రం త్రిష ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై సల్మాన్‌ఖాన్‌ త్రిష క్రేజీ కాంబో ఎలా ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌కు లోనవుతుంది.

ఓ ముఖ్యమైన మిషన్‌ నేపథ్యంలో సాగే ఈ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ చిత్రంలో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ పారామిలటరీ ఆఫీసర్‌గా నటించబోతున్నాడు.

ఒక చారిత్రాత్మక మిషన్ ద్వారా తన టీంను నడిపించే పారాట్రూపర్ పాత్రను పోషించడం చాలా ప్రత్యేకమైంది. పారాట్రూపర్‌గా నటించే అవకాశం సంతోషకరమైనది.. గౌరవంగా భావిస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చాడు సల్లూభాయ్‌.

Megastar #SalmanKhan has confirmed that his next flim with #VishnuVardhan and #KaranJohar is titled as #TheBull . #Tiger3 pic.twitter.com/Lrd8pBcFgt

Exclusive⚡️

SALMAN KHAN To Play “The Bull”#SalmanKhan ‘s Next With Ace Director #VishnuVardhan & His First Production With #KaranJohar💥

Megastar Says, It Will Be A Privilege To Play Paratrooper Who Leads His Boys Through A Historic Mission That Became An Icon For Its… pic.twitter.com/aCE8XXwrky

— Bollywood Legacy Channel (@LegacyChannel_) November 24, 2023