Tiger 3 | సల్మాన్ ఖాన్ టైగర్‌ 3 టీజర్‌ ఆన్ ది వే.. డేట్‌ లాక్‌

August 3, 2023 / 03:37 PM IST

Tiger 3 | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్ (Salman Khan) టైగర్‌ ప్రాంఛైజీ సినిమాలకు క్రేజ్‌ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇదే ప్రాంఛైజీలో వస్తున్న తాజా చిత్రం టైగర్‌ 3 (Tiger 3). మనీశ్‌ శర్మ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ కత్రినాకైఫ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. బీటౌన్ బాద్‌ షా షారుఖ్‌ ఖాన్ కీలక పాత్రలో మెస్మరైజ్ చేయబోతున్నాడు. కొన్ని రోజుల క్రితం పులి గాయపడింది.. అంటూ ట్వీట్ చేసి టైగర్‌ 3 అప్‌డేట్ అందించి అభిమానులను ఖుషీ చేశాడు సల్లూభాయ్. కాగా ఫ్యాన్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న అప్‌డేట్ రానే వచ్చింది.

దేశభక్తి ప్రధాన ఇతివృత్తంతో రాబోతున్న ఈ సినిమా టీజర్‌ లాంఛ్‌కు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు అయితే పర్‌ఫెక్ట్‌గా సెట్‌ అవుతుందని మేకర్స్‌ భావిస్తున్నారట. లేటెస్ట్ అప్‌డేట్ ప్రకారం ఆగస్టు 15న టీజర్‌ లాంఛ్ చేయబోతున్నారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌‌. తాజా అప్‌డేట్‌తో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌. తమ బ్యానర్‌లో ల్యాండ్ మార్క్‌ సినిమాగా రాబోతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను తెలుగు, తమిళ భాషల్లో కూడా విడుదల చేసేందుకు యశ్‌ రాజ్‌ ఫిలిం ప్లాన్ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్ 10న గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ చేయబోతున్నారు. టైగర్‌ 3 షూటింగ్‌ పూర్తి కాగా.. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొనసాగుతున్నట్టు బీటౌన్‌ సర్కిల్ టాక్‌. ఈ చిత్రంలో ఇమ్రాన్ హష్మీ విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. అశుతోష్‌ రాణా, అనుప్రియా గోయెంకా, రిద్ధి డోగ్రా, అంగద్‌ బేడి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

అలనాటి అందాల తార రేవతి (Revathi) చాలా కాలం తర్వాత మరోసారి స్టార్ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్‌తో కలిసి సిల్వర్ స్క్రీన్‌ షేర్ చేసుకోబోతుంది. టైగర్‌ ప్రాంఛైజీలో ఏక్తా టైగర్‌, టైగర్‌ జిందా హై తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో టైగర్‌ 3పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.

