Salaar Movie Trailer date | రెండు రోజుల ముందు రిలీజైన సలార్‌ టీజర్‌ ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ను పూర్తిగా సంతృప్తి పరచలేదన్నది వాస్తవం. నిమిషానికి పైగా ఉన్న టీజర్‌లో ప్రభాస్‌ ఫేస్‌ను కూడా ఫుల్‌గా చూపించలేదని, డార్లింగ్‌తో ఒక్క డైలాగ్‌ అయినా చెప్పించి ఉంటే బాగుండేదని వీరాభిమానులు అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే టీజర్‌ మాత్రం రికార్డులు బద్దలు కొడుతూనే ఉంది. ఇరవై నాలుగ్గంటల్లో 83 మిలియన్‌లకు పైగా వ్యూస్‌ను రాబట్టి ఇండియాలో హైయెస్ట్‌ వ్యూవుడ్‌ టీజర్‌గా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఇక రెండు రోజుల గ్యాప్‌లోనే వంద మిలియన్ల మార్క్‌ను టచ్‌ చేసింది. ఇలా టీజర్‌ దూసుకుపోతున్న టైమ్‌లో హోంబలే మేకర్స్‌ ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌కు మరో అదిరిపోయే అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు.

సలార్‌ టీజర్‌ వంద మిలియన్‌ల మార్క్‌ను టచ్‌ చేసిన సందర్భంగా మేకర్స్‌ ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. మీ క్యాలెండర్‌లో ఆగస్టు నెలను మార్క్‌ చేసి పెట్టుకోండి. భారతీయ సినిమా వైభవాన్ని చాటిచెప్పే ఆత్యంత ఆసక్తికరమైన ట్రైలర్‌ మీ కోసం వస్తుందంటూ చిత్రబృందం ఓ నోట్‌ను రిలీజ్‌ చేసింది. దీన్ని చూసి ప్రభాస్‌ అభిమానులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు. సినిమా రిలీజ్‌కు నెల రోజుల ముందే ట్రైలర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. దీనికి ఓ కారణం కూడా ఉందట. ఈ సినిమాను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్‌ చేసే ప్లాన్‌లో ఉన్నారట మేకర్స్. ఈ నేపథ్యంలో కనీసం నెల రోజుల ముందే ట్రైలర్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తే.. అప్పుడే కోరుకున్న స్థాయిలో హైప్‌ వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారట.

సలార్‌ సినిమాను ఇంగ్లీష్‌ భాషలోనూ రిలీజ్‌ చేసేలా గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తుందట హోంబలే సంస్థ. అంతేకాకుండా విధేశాల్లోనూ పెద్ద ఎత్తన ఈ సినిమా రిలీజ్‌ను ప్లాన్‌ చేస్తుందట. ప్రశాంత్‌ నీల్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ప్యాచ్‌ వర్క్‌ను పూర్తి చేసుకుంటుంది.

