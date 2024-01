January 22, 2024 / 08:06 PM IST

Salaar | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్ కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ సలార్ (‌Salaar). సలార్‌ రెండు పార్టులుగా తెరకెక్కుతుండగా.. Salaar Part-1 Ceasefire ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2023 డిసెంబర్ 22న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కలెక్షన్ల వర్షం కురిపించింది. కాగా ఈ మూవీ జనవరి 20 నుంచి పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాంలో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది.

హిందీ మినహా మిగిలిన ప్రధాన భారతీయ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఇండియాలో కూడా సలార్‌ మేనియా కొనసాగుతోంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇండియా చార్ట్స్‌లో సలార్‌ పార్టు 1 అత్యధిక వ్యూయర్‌షిప్‌తో నంబర్ 1 స్థానంలో నిలిచింది. తెలుగు, తమిళ్‌ వెర్షన్స్‌ టాప్‌ 2 స్థానాల్లో నిలువగా.. కన్నడ, మలయాళ వెర్షన్లు 5వ, 7వ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో ఓటీటీలొ రానున్న రోజుల్లో వ్యూయర్‌షిప్‌ మరింత పెరిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని ట్రేడ్ అనిలిస్టుల అంచనా.

సలార్‌లో శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించింది. టాలీవుడ్ యాక్టర్ జగపతి బాబు రాజమన్నార్ పాత్రలో మెరువగా.. మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ రోల్‌లో నటించారు. బాబీ సింహా, ఈశ్వరీ రావు, శ్రియారెడ్డి, జాన్ విజయ్‌, సప్తగిరి, సిమ్రత్‌ కౌర్‌, పృథ్విరాజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. హోంబలే ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై విజయ్‌ కిరగందూర్‌ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రానికి రవి బస్రూర్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందించాడు.

