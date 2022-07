July 7, 2022 / 07:05 PM IST

Gargi Trailer | న‌ట‌న ప్రాధాన్య‌మున్న పాత్ర‌ల‌ను ఎంచుకుంటూ ద‌క్షిణాదిన ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న న‌టి సాయి ప‌ల్ల‌వి. గ్లామ‌ర్‌కు అతీతంగా న‌ట‌న‌కు ఆస్కారం ఉన్న‌ పాత్ర‌లు పోషిస్తూ ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కు ద‌గ్గ‌రైంది. ప్ర‌స్తుతం ఈమెకు టైర్2 హీరోల‌కు ఉన్నంత క్రేజ్ ఉంది. ఇటీవ‌లే ‘విరాట‌ప‌ర్వం’తో మ‌రోసారి త‌న న‌ట‌న‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను మాయ చేసింది. సినిమా ఫ‌లితం ఎలా ఉన్నా సాయిప‌ల్ల‌వి న‌ట‌న‌కు మాత్రం గొప్ప ప్ర‌శంస‌లు ద‌క్కాయి. ప్ర‌స్తుతం ఈమె నటించిన లేటెస్ట్‌ చిత్రం ‘గార్గి’ విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. గౌత‌మ్ రామ‌చంద్ర‌న్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు టీజ‌ర్‌ను రానా ద‌గ్గుబాటి విడుద‌ల చేశాడు.

‘మేడం.. బ్ర‌హ్మ‌నందం పెద్ద కూతురు మీరేనా.. చెప్పండి మేడం, అడిగింది మిమ్మ‌ల్నే’ అంటూ ట్రైల‌ర్ ప్రారంభ‌మైంది. ‘నీకు ఎలా చెప్పాలో అస‌లు తెలియ‌ట్లేదు. ఒక్క రోజులో మా జీవితాలు త‌ల‌కిందులైపోయాయి’ అంటూ సాయి ప‌ల్ల‌వి చెప్పే డైలాగ్స్ ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి. ‘నాన్న‌ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అంకుల్.. ఏ స్టేష‌న్‌లో ఉంచారో’ కూడా తెలియ‌డంలేదు అంటూ వ‌చ్చే సంభాష‌ణ‌లు సినిమాపై క్యూరియాస‌టీని పెంచుతున్నాయి. సాయిప‌ల్ల‌వి నాన్న ఏం చేశాడు?అత‌న్ని పోలీసులు ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారు? చివ‌రికి అత‌ను జైల్లో నుండి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చాడా ?లేదా ?అనే అంశాల‌తో సినిమా తెర‌కెక్కిన‌ట్లు ట్రైల‌ర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. గోవింద్ వసంత్ నేప‌థ్య సంగీతం థ్రిల్ ఫీల్‌ను క‌లిగిస్తుంది. శ్రాయంతి, ప్రేమ్ కృష్ణ కెమెరా విజువ‌ల్స్ ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి.

ఈ చిత్రంలో మ‌రో మ‌ల‌యాళ బ్యూటీ ఐశ్వ‌ర్య ల‌క్ష్మీ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించింది. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రానికి స‌హా నిర్మాత‌గా కూడా వ్య‌వ‌హరించింది. ఈ చిత్రాన్ని త‌మిళంలో 2డీ ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సూర్య, జ్యోతిక‌లు విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. తెలుగులో ఎస్‌పీ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై రానా ద‌గ్గుబాటి విడుద‌ల చేస్తున్నాడు. మ‌హిళా ప్ర‌ధానంగా సాగే ఈ చిత్రం జూలై 15న త‌మిళంతో పాటు తెలుగు, క‌న్న‌డ భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది.

