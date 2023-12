Saindhav | విజయవాడ కనకదుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ‘సైంధవ్‌’ టీం

December 11, 2023 / 12:46 PM IST

Saindhav | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ‘హిట్‌’ ఫేమ్‌ శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వెంకట్‌ బోయనపల్లి నిర్మాత. వెంకటేష్‌ నటిస్తున్న 75వ చిత్రమిది కావడం విశేషం. ఆయన కెరీర్‌లో అత్యధిక బడ్జెట్‌తో భారీ యాక్షన్‌ హంగులతో రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు, టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ మూవీ 2024 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇక రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో సైంధవ్ టీమ్ ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది.

ఇక సినిమా ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌లో భాగంగా విజయవాడ వెళ్లిన సైంధవ్ టీమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని విజయవాడ (Vijayawada) కనకదుర్గ అమ్మవారిని (Kankadurga ammavaru) ద‌ర్శించుకుంది. హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh)తో పాటు చిత్ర ద‌ర్శ‌కుడు శైలేష్‌ కొలను, శ్రద్ద శ్రీనాథ్‌లు సోమవారం ఉద‌యం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారికి అర్చకులు ఆశీర్వాదం అందించారు. అంతకుముందు ఆలయ అర్చకులు ఆలయ సాంప్రదాయం ప్రకారం హీరో వెంకటేశ్, హీరోయిన్ శ్రద్ద శ్రీనాథ్‌ అలాగే చిత్రయూనిట్‌కు స్వాగతం పలికారు.

During their promotional tour, Team #SAINDHAV embraced spirituality by attending prayers at the Kanaka Durga temple in Vijayawada ✨

The second single out today at 6:03 PM 💥 pic.twitter.com/wiHhb5d20X

— Suresh PRO (@SureshPRO_) December 11, 2023