Saindhav Movie | ఫస్ట్ సింగిల్ కి రెడీ అవుతోన్న వెంకటేశ్ ‘సైంధవ్’

November 12, 2023 / 11:08 AM IST

Saindhav | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో వెంకటేశ్ (Venkatesh) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం సైంధవ్‌ (SAINDHAV). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ‘హిట్‌’ ఫేమ్‌ శైలేష్‌ కొలను దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. వెంకట్‌ బోయనపల్లి నిర్మాత. వెంకటేష్‌ నటిస్తున్న 75వ చిత్రమిది కావడం విశేషం. ఆయన కెరీర్‌లో అత్యధిక బడ్జెట్‌తో భారీ యాక్షన్‌ హంగులతో రూపొందిస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు, టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేసిన చిత్రబృందం తాజాగా మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్‌ను ఇచ్చింది.

దీపావ‌ళి కానుక‌గా ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్. రాంగ్ యూసేజ్ (Wrong Usage) అంటూ సాగే ఈ ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను న‌వంబ‌ర్ 24న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. దీనితో పాటు దీపావ‌ళి పండగా సంద‌ర్భంగా కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకుంది.

Wishing everyone a sparkling Diwali❤️

Kick starting the celebrations with #SAINDHAV First single #WrongUsage on NOV 21st 🎶❤️‍🔥#SaindhavOnJAN13th 💥

Victory @VenkyMama @Nawazuddin_S @arya_offl @KolanuSailesh @ShraddhaSrinath @iRuhaniSharma @andrea_jeremiah @Music_Santhosh… pic.twitter.com/6Xul1Gunlf

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) November 12, 2023