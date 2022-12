Sai Dharam Tej | స్పీడు మీదున్న సాయిధరమ్‌ తేజ్‌‌.. కొత్త సినిమాకు శ్రీకారం..!

December 2, 2022 / 05:11 PM IST

Sai Dharam Tej | సుప్రీమ్‌ హీరో సాయిధరమ్‌ తేజ్ ఫలితంతో సంబంధంలేకుండా వరుసగా సినిమాలు చేస్తుంటాడు. ‘పిల్లా నువ్వులేని జీవితం’ వంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌తో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సాయిధరమ్‌.. ‘సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్‌ సేల్‌’, ‘సుప్రీమ్‌’, ‘చిత్రలహరి’ వంటి సినిమాలతో హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గతేడాది ఈయన నటించిన ‘రిపబ్లిక్‌’ మూవీ రిలీజై ఫ్లాప్‌గా మిగిలింది. ప్రస్తుతం ఈయన కార్తిక్‌ దండు దర్శకత్వంలో ఓ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా చేస్తున్నాడు. సుకుమార్‌ రైటింగ్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. కాగా ఈ సినిమా సెట్స్‌పైన ఉండగానే సాయిధరమ్‌ తాజాగా మరో సినిమాను ప్రారంభించాడు.

జయంత్‌ పనుగంటి దర్శకత్వంలో సాయిధరమ్‌ తేజ్ తన 16వ సినిమా చేస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా హైదరాబాద్‌లో గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ అయింది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవిఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం త్వరలోనే షూటింగ్‌ ప్రారంభించనుంది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడి కానున్నాయి. ఇక ఇదే బ్యానర్‌లో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ గతంలో ‘సోలో బ్రతుకే సో బెటర్’ సినిమా చేశాడు. ఈ చిత్రం కమర్షియల్‌గా మంచి విజయం సాధించింది.

