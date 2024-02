February 14, 2024 / 04:43 PM IST

Sai Pallavi | ప్రేమికుల దినోత్సవం సందర్భంగా నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి కలిసి ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్‌ చేశారు. హిందీ చిత్రం కోసం జపాన్‌ వెళ్లిన సాయిపల్లవి, తండేల్‌ సినిమా షూటింగ్‌కు బ్రేక్‌ దొరకడంతో హైదరాబాద్‌లో రెస్ట్‌ తీసుకుంటున్న నాగచైతన్య కలిసి ఒక రీల్‌ చేశారు. ఈ స్పెషల్‌ మీడియాను ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌) ద్వారా షేర్‌ చేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి జంటగా చందు మొండేటి దర్శకత్వంలో తండేల్‌ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. గీతా ఆర్ట్స్‌ బ్యానర్‌పై బన్నీ వాసు ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. దేవీశ్రీప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. శరవేగంగా చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకుంటున్న ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్‌ ఇటీవల ఒక గ్లింప్స్‌ విడుదల చేశారు. అందులో ఒక డైలాగ్‌ తెగ వైరల్‌ అయ్యింది. ఆ డైలాగ్‌తో చాలామంది ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రీల్స్‌ కూడా చేశారు. ఈ గ్లింప్స్‌కు వస్తున్న రెస్పాన్స్‌ చూసి నాగచైతన్య, సాయిపల్లవి కూడా ఇప్పుడు ఒక వీడియో చేశారు. వాలంటైన్స్‌ డే సందర్భంగా నాగచైతన్య ఈ రీల్‌ను సోషల్‌మీడియాలో పోస్టు చేశారు.

తండేల్‌ గ్లింప్స్‌కు వస్తున్న రెస్పాన్స్‌ అద్భుతం. ఈ గ్లింప్స్‌ చూసి చాలామంది సొంతంగా రీల్స్‌ కూడా చేస్తున్నారు. అందుకే నేను, సాయిపల్లవి కలిసి ఈ రీల్‌ చేసి మీకు అందించాలని అనుకున్నాం. ప్రతి రోజు ప్రేమను సెలబ్రేట్‌ చేసుకోండి అని ట్విట్టర్‌ (ఎక్స్‌)లో నాగచైతన్య రాసుకొచ్చాడు. బుజ్జితల్లీ వచ్చేత్తనా కదే.. కాస్త నవ్వవే అంటూ సాగే ఈ రీల్‌లో సాయిపల్లవి ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌ చాలా క్యూట్‌గా ఉన్నాయి. ఈ వీడియో కూడా ఇప్పుడు సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Thrilled with the response for the #Thandel glimpse .. was also heartwarming to see so many of you make your own reels on it .. @Sai_Pallavi92 and I decided to make our own 🙂 celebrate love everyday ! Happy Valentine’s Day from Team #Thandel @chandoomondeti @ThisIsDSP… pic.twitter.com/KaLQT0is5Q

— chaitanya akkineni (@chay_akkineni) February 14, 2024