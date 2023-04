April 13, 2023 / 04:06 PM IST

Naatho Nenu | డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టుగా, హీరోగా, విలన్‌గా, క్యారెక్టర్‌ ఆర్టిస్టుగా మూవీ లవర్స్‌ను దశాబ్దాలుగా ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తున్నాడు సాయికుమార్ (Sai kumar)‌. ఈ మల్టీ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ ప్రధాన పాత్రలో ఓ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు. సాయికుమార్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రానికి నాతోనేను (Naatho Nenu) టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేశారు. ఇవాళ పాపులర్‌ రైటర్ విజయేంద్రప్రసాద్‌ నాతో నేను ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కథ ఉంటుంది. ఆ ప్రయాణం సరైన సమయంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.. అనే క్యాప్షన్‌తో విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. పోస్టర్‌లో ఓ వైపు సీరియస్‌ లుక్‌లో సాయికుమార్‌, మరోవైపు పిల్లాడు కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంతికుమార్‌ తుర్లపాటి కథ, సంభాషణలు, స్క్రీన్‌ ప్లే అందిచడంతోపాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సత్య కశప్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

ఎల్లలు బాబు టంగుటూరి సమర్పణలో శ్రీ భవ్‌నేశ్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌పై ప్రశాంత్‌ టంగుటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఆదిత్య ఓం, భద్రమ్‌ ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. గతేడాది గాలివాన వెబ్‌ సిరీస్‌లో నటించిన సాయి కుమార్.. ఈ ఏడాది ధనుష్‌ నటించిన సార్‌ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో కనిపించారు. సాయికుమార్ చాలా రోజుల తర్వాత లీడ్ రోల్‌లో సినిమా చేస్తుండటంతో ఎలాంటి స్టోరీతో రాబోతున్నాడోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జనాలు.

