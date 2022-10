October 15, 2022 / 11:05 AM IST

Sai Dharam Tej’s SDT15 Poster | మెగా ట్యూగ్‌తో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినా.. తన నటన, అభినయంతో ప్రేక్షకులలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు సాయిధరమ్‌ తేజ్. ‘పిల్లా నువ్వులేని జీవితం’ సినిమాతో కెరీర్‌ ప్రారంభించిన తేజ్‌.. ‘సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్‌ సేల్‌’, ‘సుప్రీమ్‌’, ‘చిత్రలహరి’ వంటి సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. గతేడాది ఈయన నటించిన ‘రిపబ్లిక్‌’ మూవీ పాజిటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకున్న బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫేయిల్యూర్‌గా మిగిలింది. ప్రస్తుతం ఈయన కార్తిక్‌ దండు దర్శకత్వంలో ఓ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ సినిమా చేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుపకుంటుంది. కాగా శనివారం సాయిధరమ్‌ తేజ్ బర్త్‌డే సందర్భంగా మేకర్స్‌ స్పెషల్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు.

తాజాగా విడుదలైన పోస్టర్‌లో సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ చేతిలో కాగడా పట్టుకొని ఉన్నాడు. ఈ చిత్రం తేజ్‌ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌ మూవీగా తెరకెక్కనుందట. ఇప్పటికే రిలీజైన ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌లు సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు క్రియేట్‌చేశాయి. ఈ చిత్రానికి సుకుమార్‌ కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తూ సహా నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వరా సినీ చిత్ర బ్యానర్‌పై బీవీఎస్‌ఎన్‌ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. సాయిధరమ్‌ తేజ్‌కు జోడీగా సంయుక్త హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టైటిల్‌ను ప్రకటించనున్నట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసి వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌లో ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

Celebrating our Supreme Hero @IamSaiDharamTej b'day with an Intriguing Poster from #SDT15 💥

Title reveal with Sneak peek video 🔜

Mystery Unveils, Summer 2023 ✅@karthikdandu86 @iamsamyuktha_ @AJANEESHB @Shamdatdop @aryasukku @BvsnP @bkrsatish @SVCCofficial @SukumarWritings pic.twitter.com/JVLdsdyLkc

— SVCC (@SVCCofficial) October 15, 2022