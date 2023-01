January 3, 2023 / 08:22 PM IST

సంక్రాంతికి రికార్డులు బద్దలు కొట్టేందుకు వస్తున్న టాలీవుడ్ చిత్రాల్లో ఒకటి వీరసింహారెడ్డి (Veera Simha Reddy). రాయలసీమ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ స్టోరీలో మరోసారి అభిమానులకు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందించేందుకు నందమూరి బాలకృష్ణ (Balakrishna) రెడీ అంటున్నాడు. స్టార్ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మ‌లినేని (Gopichand Malineni) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో హింట్‌ ఇచ్చేసింది. ఇక ట్రైలర్‌ వచ్చే టైం దగ్గర పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్జయిటింగ్‌గా ఉన్న నందమూరి అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్‌డేట్ ను ట్రైలర్‌ రివ్యూ రూపంలో అందించాడు మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ ఎస్‌ థమన్‌. ఇప్పుడే వీర సింహారెడ్డి ట్రైలర్‌ చూశా.. రచ్చ రచ్చే.. జనవరి 6న ఫైర్‌..ఫైర్‌.. ఫైర్.. జై బాలయ్య అంటూ ఒక్క పదంలో ట్రైలర్‌ రివ్యూ చెప్పేశాడు. ఈ చిత్రంలో శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

కన్నడ యాక్టర్‌ ధునియా విజయ్‌, వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌, హనీ రోజ్‌, చంద్రికా రవి, పీ రవిశంకర్ కీ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు. వీరసింహారెడ్డి నుంచి ఇప్పటికే రిలీజైన జై బాలయ్య మాస్ ఆంథెమ్‌, సుగుణ సుందరి, మా బావ మనోబావాలు సాంగ్స్ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి. టీజర్‌తోనే గూస్‌ బంప్స్ తెప్పించిన బాలకృష్ణ

ట్రైలర్‌తో ఎలా ఇరగదీయబోతున్నాడో తెలియాలంటే మరో మూడు రోజులు ఆగాల్సిందే.

థమన్ ట్రైలర్‌ రివ్యూ..

Just saw #VeeraSimhaReddy trailer 🔥🔥 @YouTube RACHHHHHHAAAAAA RACHHHHAAAAAAAA

వీరసింహారెడ్డి మేకింగ్‌ స్టిల్స్..

Making Stills from #VeeraSimhaReddy with the GOD OF MASSES 🔥

Here are the #FramesOfVeeraSimhaReddy 💥

Mass Jaathara in Theatres from JAN 12 💥

Natasimham #NandamuriBalakrishna @megopichand @shrutihaasan @varusarath5 @MusicThaman @RishiPunjabi5 @SonyMusicSouth pic.twitter.com/blb7QgpBYc

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 26, 2022