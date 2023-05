Nenu Student Sir | నేను స్టూడెంట్ సర్‌ నుంచి రన్‌ రన్‌ ర్యాప్‌ సాంగ్‌

May 31, 2023 / 09:07 PM IST

Nenu Student Sir | స్వాతి ముత్యం ఫేం బెల్లంకొండ గణేశ్‌ (Bellamkonda Ganesh) హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌’ (Nenu Student Sir). రాఖీ ఉప్పలపాటి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో అలనాటి అందాల తార భాగ్య శ్రీ కూతురు అవంతిక దస్సానీ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం నుంచి మాయే మాయే, 24/7 ఒకటే ధ్యాస లిరికల్ వీడియో సాంగ్స్ కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి నీ జీవితం అంతా పరుగు పందెమేరా.. అనే క్యాప్షన్‌తో రన్‌ రన్‌ (RUN RUN Lyrical) అంటూ సాగే ర్యాప్‌ సాంగ్‌ను మహతి స్వరసాగర్ కంపోజ్‌ చేయగా.. అసుర పాడాడు. ఈ చిత్రాన్ని జూన్‌ 2న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. ఇటీవలే కొత్త లుక్‌ కూడా విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. ఈ చిత్రంలో సముద్రఖని పోలీసాఫీసర్‌ అర్జున్‌ వాసుదేవన్‌గా నటిస్తుండగా.. సునీల్‌ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, చరణ్‌ దీప్‌, ఆటో రాంప్రసాద్, ప్రమోదిని ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని ఎస్వీ2 ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై నాంది ఫేం సతీశ్‌ కుమార్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి మహతి స్వరసాగర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌ రాఖీ ఉప్పలపాటికి దర్శకుడిగా డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్‌.. ఈ మూవీకి కృష్ణ చైతన్య కథనందించాడు. ఈ చిత్రానికి అనిత్‌ మదాడి డైరెక్టర్‌ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీ.

