RRR Movie in Japan | ఈ మధ్య కాలంలో ఓ సినిమా నెల రోజులు ఆడిందంటే అది గొప్ప విషయం. ఇక వంద రోజులు ఆడితే అదో పెద్ద సంచలనం. అయితే తాజాగా ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ అలాంటి సంచలనాన్నే సృష్టించింది. అది కూడా మన దేశంలో కాదు. మూడు వేల ఏడు వందల మైల్స్‌ దూరంలో ఉన్న జపాన్‌లో. నిజంగా ఇది తెలుగు ప్రేక్షకులు గర్వపడాల్సిన విషయమే. మన సినిమా పక్క దేశంలో వంద రోజులు ఆడిందంటే అది చిన్న విషయం కాదు. గతేడాది అక్టోబర్‌ 21న భారీ ఎత్తున రిలీజైన ఈ సినిమా అంతే భారీ స్థాయిలో ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టింది. తొలివారంలోనే రూ.4 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్‌లు సాధించి.. ఫస్ట్‌ వీక్‌లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన ఇండియన్‌ సినిమాగా సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది.

అంతేనా? 24ఏళ్లుగా రజనీకాంత్‌ ముత్తు పేరిట ఉన్న రికార్డును బ్రేక్‌ చేసింది. ‘ముత్తు’ సినిమా జపాన్‌లో 400M Yen(24.14 కోట్లు) కలెక్షన్లు సాధించింది. ఆ రికార్డు ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ కేవలం మూడు వారాల్లోనే బ్రేక్‌ చేసి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. కాగా జపాన్‌లో తాజాగా ఈ సినిమా వంద రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. దాదాపు 114 కేంద్రాలలో ఈ సినిమా హండ్రెడ్‌ డేస్‌ రన్‌ కంప్లీట్‌ చేసుకుంది. ఇక ఆస్కార్‌ బరిలో చోటు దక్కించుకున్నాక ఈ సినిమాపై క్రేజ్‌ మరింత పెరిగింది. బిగ్‌ స్క్రీన్‌లో సినిమా చూడడానికి జపాన్‌ ప్రేక్షకులు థియేటర్‌లకు ఎగపడుతున్నారు. ఇదే జోరు కొనసాగితే సిల్వర్‌ జూబ్లీ కూడా అయ్యే చాన్స్‌ ఉంది. ఇక ఇటీవలే జపాన్‌లో డాల్బీ విజన్‌ స్పెషల్‌ ప్రింట్‌ను అప్‌గ్రేడ్‌ చేశారు.

జక్కన్న రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ఈ అద్భుత దృశ్యకావ్యం ఎన్నో వాయిదాల త‌ర్వాత మార్చి 25న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చింది. తొలి రోజు నుండి వసూళ్ల పరంపర కొనసాగించింది. ‘బాహుబ‌లి-2’ పేరిట ఉన్న ఎన్నో రికార్డుల‌ను బ్రేక్‌ చేసింది. ఈ సినిమాతో ఇండియాలో రెండు సార్లు 1000కోట్ల మార్కును ట‌చ్ చేసిన ఏకైక ద‌ర్శ‌కుడిగా రాజ‌మౌళి రికార్డు సృష్టించాడు. ఇక నైజాంలో 100కోట్ల షేర్ సాధించిన మొదటి సినిమాగా ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

