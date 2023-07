July 13, 2023 / 01:19 PM IST

Mohanlal | మలయాళం, తెలుగుతోపాటు వివిధ భాషల్లో సూపర్ క్రేజ్‌ ఉన్న పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal). ఆరు పదుల వయస్సులోనూ తగ్గేదే అంటూ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చేస్తూ కుర్రహీరోలకు గట్టిపోటీనే ఇస్తున్నాడు. మోహన్‌ లాల్‌ పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వృషభ (VRUSHABHA) సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఇప్పుడు ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో శ్రీకాంత్‌ కుమారుడు రోషన్‌ (Roshann Meka) ఈ చిత్రంలో మోహన్‌ లాల్‌ కొడుకు పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. తెలుగు, మలయాళ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా విడుదల కానుంది.

బాలాజీ టెలీఫిలిమ్స్‌, కనెక్ట్‌ మీడియా, ఏవీస్‌ స్టూడియోస్‌ బ్యానర్లపై ఏక్తాకపూర్‌, వరుణ్ మథుర్‌, అభిషేక్ వ్యాస్‌ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. నందకిశోర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం జులై చివరలో సెట్స్‌పైకి వెళ్లనున్నట్టు ఇప్పటికే తెలియజేశారు ఏక్తాకపూర్‌. వృషభ ఎపిక్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా మలయాళం, తెలుగుతోపాటు కన్నడ, తమిళం, హిందీ భాషల్లో కూడా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం 2024లో విడుదల కానుంది.

మోహన్‌ లాల్ ప్రస్తుతం పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న మలైకోటై వాలిబన్ (Malaikottai Valiban) నటిస్తున్నాడు. లిజో జోష్‌ పెల్లిస్సెరీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ యాక్టర్ విద్యుత్‌ జమ్వాల్‌, రాధికా ఆప్టే, సోనాలీ కులకర్ణి, డానిష్‌ సేత్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మ్యాక్స్ ల్యాబ్స్‌-సెంచురీ ఫిలిమ్స్‌ బ్యానర్లపై జాన్‌-మేరీ క్రియేటివ్‌ ఈ చిత్రాన్ని సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మలైకోటై వాలిబన్ ప్రీ లుక్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. మోహన్‌ లాల్ మరోవైపు Ram: Part 1 లో నటిస్తుండగా.. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది. దీంతోపాటు మరో రెండు సినిమాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు మోహన్‌లాల్‌.

తరణ్‌ ఆదర్శ్‌ ట్వీట్..

