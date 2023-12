December 13, 2023 / 06:15 PM IST

Bubblegum | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ రాజీవ్‌ కనకాల కుమారుడు రోషన్ కనకాల (Roshan kanakala) హీరోగా డెబ్యూ ఇస్తున్న చిత్రం #BG. రవికాంత్‌ పేరెపు (Ravikanth Perepu) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం బబుల్‌గమ్‌ (Bubblegum) టైటిల్‌తో వస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన బబుల్‌గమ్‌ ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌, సాంగ్స్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. బబుల్‌గమ్‌ షూటింగ్ అధికారికంగా పూర్తయింది. డిసెంబర్ 15న ఉదయం 11:44 గంటలకు ట్రైలర్‌ రాబోతుందంటూ వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ప్రేమ బబుల్‌ గమ్‌ లాంటిది.. మొదట్ల తీయగుంటది.. తర్వాత అంటుకుంటది.. షూస్‌ కింద, థియేటర్లల్ల సీట్ల కింద అంత ఈజీ కాదురరేయ్‌ పండవెట్టేస్తది.. అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌తో సాగుతున్న బబుల్‌ గమ్‌ టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. ఈ మూవీని పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ-మహేశ్వరి మూవీస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. బబుల్‌గమ్‌లో మానస చౌదరి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండగా.. ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌లో హీరోహీరోయిన్లు సూపర్ రొమాంటిక్ మూడ్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు.

ఈ చిత్రానికి శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి సురేశ్ రగుతు సినిమాటోగ్రాఫర్‌. క్షణం, కృష్ణ అండ్‌ హిజ్ లీల సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రవికాంత్ పేరెపు దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 29న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

🎬And… That’s a wrap ✨

The final clap echoes, the last scene unfolds – the #Bubblegum shoot is officially wrapped up 💯

Get ready for the trailer on DEC 15th @ 11:44AM 💥

– https://t.co/ib4mflEIEh

In cinemas from Dec 29th 🎥@ravikanthperepu @RoshanKanakala @Maanasa_chou… pic.twitter.com/oa50tZDpeA

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 13, 2023