March 30, 2024 / 01:16 PM IST

Robinhood | టాలీవుడ్ హీరో నితిన్ (Nithiin), వెంకీ కుడుముల (Venky Kudumula) కాంబోలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం రాబిన్‌హుడ్‌ (Robinhood). భీష్మ సినిమా త‌ర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేష‌న్‌లో ఈ సినిమా వ‌స్తుండ‌టంతో ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌ర‌వేగంగా జ‌రుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే నేడు నితిన్ పుట్టిన‌రోజు కావ‌డంతో మూవీ నుంచి స్పెష‌ల్ బ‌ర్త్‌డే విషెస్ తెలిపారు మేక‌ర్స్.

ఈ సినిమా నుంచి నితిన్‌కు బ‌ర్త్‌డే విషెస్ తెలుపుతూ కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను పంచుకున్నారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో నితిన్ కమాండర్ గెటప్‌లో మాస్ లుక్‌లో అల‌రిస్తున్నాడు. అయితే నితిన్ ఈ సినిమాలో దొంగగా కనిపించబోతున్నాడు. నటకిరిటీ రాజేంద్రప్రసాద్‌, వెన్నెల కిశోర్‌ ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ యేర్నేని, రవి శంకర్‌ నిర్మి్స్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రానికి సాయి శ్రీరామ్‌ సినిమాటోగ్రఫర్‌ కాగా.. ప్రవీణ్ పూడి ఎడిటర్‌. రామ్‌ కుమార్‌ ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్‌.

Agent #Robinhood reports on duty for some adventure and action ❤‍🔥

Happy Birthday @actor_nithiin. Have an entertaining year ahead ✨#HBDNithiin 💥@VenkyKudumula @gvprakash pic.twitter.com/XiTH3zzi3p

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) March 30, 2024