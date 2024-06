June 9, 2024 / 04:56 PM IST

NBK 109 | నందమూరి బాలకృష్ణ (Balakrishna) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం NBK109. బాబీ (Bobby) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ , ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమా బ్యానర్లపై సూర్యదేవర నాగవంశి, సాయి సౌజన్య సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్‌ ఈ చిత్రంలో విలన్‌గా నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న ఈ చిత్రం నుంచి చాలా రోజుల తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ లుక్‌ ఒకటి విడుదల చేశారు.

మాన్‌స్టర్‌ గురించి రేపు ఉదయం 11:27 గంటలకు రివీల్ చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. బాలకృష్ణ గూడ్స్‌ రైలు నుంచి రెండు బ్యాగులు పట్టుకుని పొగమంచు మధ్యలో నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తున్న లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ మూవీలో

చాందినీ చౌదరి కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఎన్‌బీకే 109 గ్లింప్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. బాలయ్య చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకొని జీపులో నుంచి దిగుతున్నట్టుగా ఉన్న పోస్టర్‌ సోషల్‌ మీడియాను షేక్‌ చేస్తోంది.

వేటగాడు ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అంటూ ఇప్పటికే బాబీడియోల్‌ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తోంది బాబీ టీం. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్‌ డ్యాన్సింగ్ క్వీన్‌ ఊర్వశి రౌటేలా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. ఊర్వశి రౌటేలా పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించబోతుంది.

ఎన్‌బీకే 109 టీం స్వాగతం..

THE HUNTER ENTERS💥

Welcome aboard #BobbyDeol garu 🔥

Your terrific screen presence is set to make our #NBK109 more special for us movie lovers and NBK fans. ❤️‍🔥#NandamuriBalakrishna @dirbobby @MusicThaman @thedeol @Vamsi84 @KVijayKartik #SaiSoujanya @chakrif1 @SitharaEnts… pic.twitter.com/sIw8DpjWBF

