March 20, 2024 / 12:16 PM IST

Ram Chran – Buchibabu Sana | మెగా ప‌వ‌ర్ స్టార్ రామ్ చ‌రణ్ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న సమయం రానే వచ్చింది. రామ్ చ‌రణ్ (Ramcharan), ‘ఉప్పెన’ డైరెక్ట‌ర్ బుచ్చిబాబు సాన (BuchiBabuSana) క‌ల‌యిక‌లో ‘ఆర్‌సీ 16’ అనే ప్రాజెక్ట్ తెర‌కెక్కుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ క‌పూర్ న‌టించ‌నుండ‌గా… తాజాగా ఈ ప్రాజెక్ట్ బుధ‌వారం పూజా కార్యక్రమాలు పూర్తిచేసుకుంది.

ఈ సినిమా లాంఛింగ్‌ ఈవెంట్‌ హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా జరుగ‌గా.. ఈ వేడుక‌కు ముఖ్య అతిథులుగా ఆస్కార్ అవార్డు విజేత ఏ.ఆర్ రెహ‌మాన్‌తో పాటు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అల్లు అర‌వింద్, బోనీ క‌పూర్ రామ్ చ‌ర‌ణ్ సంద‌డి చేశారు. మ‌రోవైపు ఈ సినిమాకు ‘పెద్ది'(Peddi) అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేసిన‌ట్లు వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి.

The electrifying Cast & Crew of #RC16 captured in a frame at #RC16PoojaCeremony!! 🤩❤️‍🔥#RamCharan #JanhviKapoor #ARRahman #BuchiBabuSana pic.twitter.com/L8wgtGNL8e

