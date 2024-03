March 24, 2024 / 09:55 AM IST

Razakar Movie | ఈ మధ్య కాలంలో టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్‌లతోనే వివాదాలతో పాటు సంచలనాలు సృష్టించిన చిత్రం ‘రజాకార్‌’. ఈ సినిమాకు యాటా స‌త్య‌నారాయ‌ణ (Yata Satyanarayana) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. కోలీవుడ్ న‌టుడు బాబీ సింహా, అన‌సూయ అనుష్య త్రిపాఠి, ప్రేమ, ఇంద్రజ, మకరంద్‌దేశ్‌ పాండే ప్రధాన పాత్రల్లో న‌టించారు. బీజేపీ నేత గూడూరు నారాయ‌ణ రెడ్డి ఈ సినిమాను నిర్మించారు. ఇక ఈ చిత్రం మార్చి 15న ప్రేక్ష‌కులు మందుకు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ సినిమాపై ఒక నెటిజ‌న్ వీడియో పెట్టండంతో ప్ర‌స్తుతం అది సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

ఈ సినిమాను తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ప్ర‌మోష‌న్స్ కూడా ఒక రేంజ్‌లో చేశారు. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌లైన అనంత‌రం సీన్ రివ‌ర్స్ అయ్యింది. ప్రేక్ష‌కులు అస‌లు ఈ సినిమా మీదా ఇంట్రెస్ట్ చూపడం కాదు కదా.. అసలు రజాకార్ అనే ఒక సినిమా ఉందా అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ఈ చిత్రం ప్ర‌ద‌ర్శించిన‌ థియేట‌ర్‌ల‌లో కూడా సీట్స్ అన్ని ఖాళీగా దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఓ నెటిజన్ ఈ మూవీ కి వెళ్లి పెట్టిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో ప‌నికిరాని సినిమాలు అన్ని చూస్తారు ‘రజాకార్‌’ సినిమా చూడండి మ‌న హిందువుల కోసం తీశారు అంటూ పెట్టాడు. ఇక ఈ పోస్ట్ వైర‌ల్ కావ‌డంతో నెటిజ‌న్లు ట్రోల్ చేయ‌డం మొద‌లు పెట్టారు.

ఇది ఒక బీజేపీ ప్రాపగండ మూవీ అని.. ఈ సినిమా ఒక వ‌ర్గాన్ని మాత్ర‌మే అణచివేతకు గుర‌యిన‌ట్లు మ‌రో వ‌ర్గం మొత్తం విల‌న్స్ అన్న‌ట్లు చూపించార‌ని అందుకే ఈ సినిమాను తెలంగాణ‌ ప్ర‌జ‌లు తిప్పికొట్టారని.. బీజేపీ ప్రాపగాండా సినిమాలు ఇక్కడ పనిచేయవు అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మ‌రోవైపు ఈ సినిమా విడుద‌ల కాక‌ముందే బీజేపీ నాయ‌కులు చేసిన ప్ర‌చారం కూడా ఈ మూవీకి మైన‌స్ అయ్యింది. కాశ్మీర్ ఫైల్స్, కేరళ స్టోరీ, ర‌జాక‌ర్ ఫైల్స్ ‘ఆర్టికల్ 370’ ఇలా బీజేపీ ప్రాపగండ మూవీల‌న్నింటిని ఒక్కొక్కటిగా వదులుతుంద‌ని నెటిజ‌న్లు తెలుపుతున్నారు.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. 1948 సమయంలో నిజాం ప్రభుత్వం (Nizam Rule) కుప్పకూలిపోయిన తర్వాత పోలీస్ యాక్షన్ లాంటి పరిస్థితిని చిత్రకరిస్తూ.. ముస్లింలే పెద్ద నేరస్తులుగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. ఇక ఈ టీజ‌ర్ చూసిన నెటిజెన్లు, మత పెద్దలు, రాజకీయ పార్టీ నేతలు ఈ సినిమాపై తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చరిత్రను వక్రీకరించి సినిమాను తీశార‌ని మండిపడ్డారు. రాజకీయాల కోసం తప్పుడు సినిమాలు తీస్తే జనం నమ్మరంటూ పేర్కొంటున్నారు.

It’s amazing how a mere act of watching a movie has become so political in the recent years in India. It has become a battleground of two ideas. Test of citizenship. You know this discourse has truly gained currency when watching Pathan was a test of your secular credentials https://t.co/vtSoI5ZbnI

— Raghava (@belongs2raghu) March 24, 2024