Tiger Nageshwar Rao Movie | దసరాపై ఖర్చీఫ్‌ వేసిన రవితేజ.. రెండు మాస్‌ సినిమాలతో పోటీ

March 29, 2023 / 01:43 PM IST

Tiger Nageshwar Rao Movie Release Date | గతేడాది డిసెంబర్‌ వరకు అయ్యో రవన్న మళ్లీ గాడి తప్పాడెంటి అనుకున్న టైమ్‌లో ‘ధమాకా’తో తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించాడు. వంద కోట్లు కొల్లగొట్టి పడిపోతున్న మార్కెట్‌ను పుంజుకునేలా చేశాడు. ధమాకా విడుదలైన నెల రోజుల్లోపే ‘వాల్తేరు’తో మరో విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ప్రధాన హీరో చిరంజీవే అయినా.. ఈ సినిమా సక్సెస్‌లో సగం క్రెడిట్‌ రవితేజకే దక్కుతుంది. ఇదే విషయాన్ని స్వయంగా చిరునే ఓ సందర్భంలో చెప్పాడు. ఇలా రెండు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్ల తర్వాత మరింత జోష్‌లో రవన్న శరవేగంగా సినిమాలు పూర్తి చేస్తూ విడుదలకు రెడీ చేస్తున్నాడు.

ఇప్పటికే ‘రావణాసుర’ను దింపుతున్న రవితేజ.. ఇదే ఏడాది ‘టైగర్‌’ను కూడా రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించాడు. దసరా కానుకగా ‘టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు’ సినిమాను అక్టోబర్‌ 20న ప్రేక్షకులు మందుకు తీసుకురానున్నట్లు పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశాడు. ఈ సినిమా రవితేజకు తొలి పాన్‌ ఇండియా మూవీ కావడం విశేషం. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి పోస్టర్‌లు గానీ, మేజర్‌ అప్‌డేట్‌లు గానీ రాకుండానే ఈ సినిమాపై జనాల్లో ఓ రేంజ్‌లో ఆసక్తి నెలకొంది. కేవలం టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు జీవితం కథ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుందన్న విషయం మాత్రమే ప్రేక్షకులకు తెలుసు.

ఇండియ‌న్ రాబిడ్ హుడ్‌గా పిలవ‌బ‌డే గ‌జ‌దొంగ టైగ‌ర్ నాగేశ్వరరావు జీవిత క‌థ అధారంగా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. 70,80 ద‌శ‌కాల్లో నాగేశ్వర‌రావు ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో భారీ ఎత్తున దొంగ‌త‌నాలు, దోపిడీలు చేస్తూ పోలీసుల‌కు చిక్కకుండా త‌ప్పించుకునే వాడు. ఇలాంటి గ‌జ‌దొంగ క‌థ బ‌యోపిక్‌గా తెర‌కెక్కతుండటంతో ప్రేక్షకుల‌లో తీవ్ర ఆసక్తి నెల‌కొంది. ఇక ఇదిలా ఉంటే అదే రోజున ఆల్రెడీ బోయపాటి శ్రీను-రామ్‌ పోతినేని కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న మాస్‌ యాక్షన్‌ మూవీ విడుదల కానుంది. మరోవైపు బాలయ్య కూడా అనీల్‌ రావిపూడి సినిమాను కూడా అదే రోజున దింపనున్నట్లు తెలుస్తుంది. మరీ ఈ రెండు సినిమాలతో పోటీ పడుతుందంటే టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు సినిమాలో విషయం మాములుగా ఉండకూడదు.

పీరియాడిక్‌ యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు ‘కిట్టు ఉన్నాడు జాగ్రత్త’ ఫేం వంశీకృష్ణ ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. జీవి ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రేణుదేశాయ్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో నుపూర్ సనన్, గాయత్రి భరద్వాజ్‌లు హీరోయిన్‌లుగా నటిస్తున్నారు.

#TigerNageswaraRao @RaviTeja_offl is ready to poach the Box Office 🐅

HUNTING WORLDWIDE from OCTOBER 20th 2023 🔥🔥@DirVamsee @AbhishekOfficl @AnupamPKher #RenuDesai @NupurSanon @gaya3bh @Jisshusengupta @gvprakash @madhie1 @artkolla @SrikanthVissa @MayankOfficl pic.twitter.com/IG4hLwYC5D

— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) March 29, 2023