January 12, 2023 / 06:56 PM IST

బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో అభిమానులను ఫుల్ ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తున్నాడు రవితేజ (Ravi Teja). రీసెంట్‌గా ధమాకా సినిమాతో బాక్సాఫీస్‌ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించాడు. మరికొన్ని గంటల్లో వాల్తేరు వీరయ్య చిత్రంతో కూడా సందడి చేయబోతున్నాడు. కాగా మాస్ మహారాజా స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. రవితేజ నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్‌ నాగేశ్వర్‌ రావు (Tiger Nageswara Rao).

ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌కు వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ మూవీ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్‌. హై ఆక్టేన్‌ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ షెడ్యూల్‌ షూటింగ్ పూర్తయినట్టు లొకేషన్ స్టిల్‌తో మేకర్స్‌ తెలిపారు. మానిటర్‌లో రవితేజ కాళ్లు కనిపిస్తుండటం స్టిల్‌లో చూడొచ్చు. ఈ చిత్రం 1970ల కాలంలో స్టూవర్ట్‌పురంలో పేరు మోసిన దొంగగా చలామణి అయిన టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు బయోపిక్‌గా వస్తోంది.

బాలీవుడ్ భామ కృతిసనన్‌ సోదరి నుపుర్‌ సనన్‌ ఈ చిత్రంతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. గాయత్రి భరద్వాజ్‌ మరో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. అభిషేక్ అగర్వాల్ నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీలో రేణూ దేశాయ్‌, అనుపమ్‌ ఖేర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తు్న్నారు. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

టైగర్‌ నాగేశ్వర్‌ రావు అప్‌డేట్‌ ఇలా..

A MONUMENTAL schedule with a high octane action sequence wrapped up for #TigerNageswaraRao 💥

TIGER HUNT LOADING…🔥

Stay tuned💥@RaviTeja_offl @DirVamsee @AnupamPKher @iam_RenuDesai @NupurSanon @gaya3bh @gvprakash @madhie1 @MayankOfficl @AAArtsOfficial pic.twitter.com/ouQIz0CE4q

— Abhishek Agarwal 🇮🇳 (@AbhishekOfficl) January 12, 2023