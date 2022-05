May 26, 2022 / 02:15 PM IST

Ravi Teja | మాస్‌రాజ ర‌వితేజ ప్ర‌స్తుతం వ‌రుసగా సినిమాల‌ను చేస్తూ తీరిక లేకుండా షూటింగ్‌ల‌లో పాల్గొంటున్నాడు. ఈయ‌న‌ ఏడాదికి రెండు సినిమాల‌ను విడుద‌ల‌ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘రామారావు ఆన్ డ్యూటీ’ ఒక‌టి. ఇటీవ‌లే ‘ఖిలాడీ’తో భారీ ఫ్లాప్‌ను మూటగ‌ట్టుకున్న ర‌వితేజ ఈ చిత్రంతో ఎలాగైనా మంచి హిట్ సాధించాల‌ని క‌సిగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రంతో శ‌ర‌త్ మండ‌వ ద‌ర్శ‌కుడిగా పరిచ‌య‌మ‌వుతున్నాడు. ఇటీవ‌లే షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌ను జ‌రుపుకుంటుంది. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూన్ 17న విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు గ‌తంలోనే ప్ర‌క‌టించారు. అయితే తాజాగా చిత్రాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్లు మేక‌ర్స్ ట్విట‌ర్‌లో తెలిపారు.

బెస్ట్ అవుట్‌పుట్ కోసం ఈ చిత్రాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. త్వ‌ర‌లోనే కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుంచి విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు, టీజ‌ర్ గ్లింప్స్ సినిమాపై మంచి అంచ‌నాలు క్రియేట్ చేశాయి. ఈ స‌మయంలో సినిమా పోస్ట్ పోన్ అవ‌డం అభిమానుల‌ను తీవ్రంగా నిరాశ ప‌రిచింది. ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ‌కు జోడీగా దివ్యాంక కౌశిక్, ర‌జీషా విజ‌య‌న్‌లు హీరోయిన్లుగా న‌టించారు. చాలా కాలం త‌ర్వాత సీనియ‌ర్ న‌టుడు వేణు తోట్టెంపూడి ఈ చిత్రంతో సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇవ్వ‌నున్నాడు. శ్రీ ల‌క్ష్మివెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్, ఆర్‌టి టీమ్ వ‌ర్క్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరితో కలిసి ర‌వితేజ స్వీయ నిర్మాణంలో ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించాడు. ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ డిప్యూటీ క‌లెక్ట‌ర్‌గా క‌నిపించ‌బోతున్నాడు.

The release of #RamaRaoOnDuty is postponed and would not be releasing on June 17th due to extensive post production for the BEST and MASSIEST output!

A New Release Date will be announced soon. pic.twitter.com/qYODnBP5kA

— RT Team Works On DUTY (@RTTeamWorks) May 26, 2022