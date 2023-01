January 3, 2023 / 02:37 PM IST

మాస్‌ మహారాజా రవితేజ (Ravi Teja)కు మాంచి కిక్‌ ఇచ్చే సక్సెస్‌ అందించింది ధమాకా. ఈ మూవీ తొలి రోజు నుంచి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్‌ హిట్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతూ.. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. ధమాకా సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న రవితేజ తన అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించాడు. రవితేజ నటిస్తున్న తాజా చిత్రాల్లో ఒకటి రావణాసుర (Ravanasura).

యూనిక్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సుధీర్‌ వర్మ (Sudheer Varma) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌, పూజిత పొన్నాడ, దక్షా నగార్కర్‌, ఫరియా అబ్దుల్లా, మేఘా ఆకాశ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన రావణాసుర ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. రావణాసురలో సుశాంత్‌ విలన్‌గా నటిస్తుండటం విశేషం.

రావు రమేశ్‌, మురళీ శర్మ, సంపత్‌ రాజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అభిషేక్ పిక్చర్స్‌, రవితేజ టీమ్‌ వర్క్స్‌ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌, భీమ్స్‌ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు. కాగా రావణాసుర చిత్రాన్ని 2023 ఏప్రిల్‌ 7న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు. రవితేజ మరోవైపు పాన్‌ ఇండియా ప్రాజెక్టు టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు కూడా చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతోపాటు మెగాస్టార్ చిరంజీవి టైటిల్ రోల్‌ చేస్తున్న వాల్తేరు వీరయ్యలో కీ రోల్‌లో కనిపించబోతున్నాడు.

#RAVANASURA Dubbing Begins💥

Brace yourselves to meet

Mass Maharaja @RaviTeja_offl in a never seen before Avatar 🔥

In Cinemas from 7th April 2023 ❤️‍🔥@iamSushanthA @sudheerkvarma @AbhishekPicture @RTTeamWorks @SrikanthVissa @rameemusic #BheemsCeciroleo @RavanasuraMovie pic.twitter.com/VrfHokpBLK

— RT Team Works (@RTTeamWorks) January 2, 2023