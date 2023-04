April 7, 2023 / 11:53 AM IST

Ravanasura Movie Review | మాస్‌ మహారాజ రవితేజ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో తిరిగి ఫామ్‌లోకి వచ్చాడు. గతేడాది చివర్లో ‘ధమాకా’ అంటూ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర పటాసులు పేల్చిన రవన్న.. ఈ ఏడాది ‘వాల్తేరు వీరయ్య’తో మరో హిట్‌ ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో ‘రావణాసుర’ సినిమాతో శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. సుధీర్‌ వర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాపై ముందు నుంచే ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ ఉన్నాయి. దానికి తోడు టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు సినిమాపై ఎక్కడలేని బజ్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి. పైగా రవన్న నెగెటీవ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న క్యారెక్టర్‌ చేయబోతుండటంతో అందరిలోనూ తీవ్ర ఆసక్తి నెలకొంది. ఇక ఇప్పటికే ప్రీమియర్‌ షోలు పడిపోయాయి. మరి ప్రీమియర్‌ షోలు చూసిన నెటీజన్‌లు సినిమా ఎలా ఉందో వాళ్ల అభిప్రాయాలను ట్విట్టర్ వేదికగా పంచుకున్నారు.

Ravansura movie Final review First half decent Interval block mind blowing Second half kcpd 🔥 Heroines role not impress But ravanna acting 🔥

నిజానికి ఈ సినిమా రిలీజ్‌కు ముందు చేసిన హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. రిలీజ్‌కు నెల రోజుల ముందు నుంచే ప్రమోషన్లు జరుపుతూ జనాల్లో మంచి ఆసక్తిని క్రియేట్‌ చేశారు. ఇక సినిమా చూసిన కొందరు నెటీజన్‌లు రవితేజ క్యారెక్టర్‌ అద్భుతంగా ఉందని, క్రిమినల్ లాయర్‌ పాత్రలో జీవించేశాడని చెబుతున్నారు. యాక్షన్‌ సన్నివేశాల్లో రవన్న ఇరగదీశాడని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ప్రీ ఇంటర్వెల్‌, క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్స్ గూస్‌బంప్స్ తెప్పించాయని చెప్పారు. అయితే పేరుకు ఐదుగురు హీరోయిన్‌లైన ఒక్కరి పాత్రకు కూడా సరైన జస్టిఫికేషన్‌ లేదని వెల్లడిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలో హింస కూడా ఎక్కువ మోతాదులోనే ఉందని చెబుతున్నారు.

దర్శకుడు సుధీర్‌వర్మ ప్లాట్‌ ఎంచుకున్న విధానం బాగుందని, కాకపోతే స్క్రీన్‌ప్లే లో కాస్త తడబడ్డాడని, అయితే రవితేజ క్యారెక్టర్‌ను మాత్రం అద్భుతంగా రాసుకున్నాడని తెలిపారు. ఇక సుశాంత్‌కు ఈ సినిమా మంచి పేరు తెచ్చిపెడుతుందని, తన యాక్టింగ్‌ కూడా చాలా గొప్పగా ఉందని నెటీజన్లు తెలుపుతున్నారు. సంగీతం విషయానికొస్తే భీమ్స్‌ స్వరపరిచన పాటలు ఒకటి, రెండు బాగానే ఉన్నా మిగిలినవి సో సోగా ఉన్నాయని, కానీ నేపథ్య సంగీతం మాత్రం ఇరగదీశాడని తెలుపుతున్నారు. సింపుల్ సీన్‌ను కూడా తన బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌తో ఎలివేట్‌ చేశాడని వెల్లడించారు.

Good Plot….@RaviTeja_offl ONE MAN SHOW 🫰The Way Director Narrates Story Is Really Gud..But Last 30 Mins We Can Easily Predict 🤚 Music Is The Biggest Asset 👌

MY RATING 3/5 💫 Easily One Tym Watchable 👍With Ravi Teja Extraordinary Acting ❤️‍🔥#Ravanasura

