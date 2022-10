October 5, 2022 / 12:11 PM IST

టాలీవుడ్ హీరో రామ్ పోతినేని (Ram Pothineni)-బోయ‌పాటి శ్రీను (Boyapati Srinu) డైరెక్ష‌న్‌లో సినిమా చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టు ఇప్ప‌టికే పూజా కార్య‌క్ర‌మాలు జ‌రుపుకుంది. అయితే ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవ‌రు క‌నిపించ‌బోతున్నార‌న్న దానిపై చాలా వార్త‌లు తెర‌పైకి వ‌చ్చాయి. ద‌స‌రా సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ స‌స్పెన్స్‌కు తెర‌దించుతూ..హీరోయిన్ ఎవ‌ర‌నేది చెప్పేశారు.

పెళ్లి సంద‌D ఫేం శ్రీలీల రామ్‌తో క‌లిసి రొమాన్స్ చేయ‌బోతుంది. RAPO 20 ప్రాజెక్టులోకి శ్రీలీల‌కు స్వాగ‌తం అంటూ మేక‌ర్స్ అఫీషియ‌ల్ ఖాతాలో ట్వీట్ చేశారు. ఈ చిత్రం రెగ్యుల‌ర్ షూటింగ్ అక్టోబ‌ర్ 6 నుంచి మొద‌లు కానున్న‌ట్టు స‌మాచారం. ఎస్ థ‌మ‌న్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్న ఈ మూవీకి సంబంధించి నటీన‌టులు, సాంకేతిక నిపుణుల వివ‌రాల‌పై త్వ‌ర‌లోనే క్లారిటీ ఇవ్వ‌నున్నారు మేక‌ర్స్‌.

శ్రీనివాసా సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా సినిమాగా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంతో ఎలాగైనా మంచి హిట్టు కొట్టాల‌ని చూస్తున్నాడు రామ్‌.

