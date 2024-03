Rana Naidu Season 2 | మళ్లీ పోరుకు తండ్రీకొడుకులు సై .. రానా నాయుడు సీజన్ 2 షూట్‌ మొదలయ్యేదెప్పుడంటే..?

March 7, 2024 / 04:07 PM IST

Rana Naidu Season 2 | టాలీవుడ్ (Tollywood) లీడింగ్ హీరోలు ద‌గ్గుబాటి వెంక‌టేశ్ (Venkatesh), రానా (Rana) కాంబోలో వచ్చిన నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix) సిరీస్ రానా నాయుడు (Rana Naidu). అమెరిక‌న్ హిట్ సిరీస్ రే డోనోవ్యాన్‌కు అడాప్షన్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్‌ తెలుగు, త‌మిళంతోపాటు వివిధ భాషల్లో విడుదలవగా.. మిక్స్‌డ్‌ రివ్యూస్‌ వచ్చాయి. ఈ సిరీస్‌లో తండ్రీ కొడుకులుగా నాగానాయుడు (వెంకటేశ్‌), రానా నాయుడు (రానా) మధ్య నడిచే ట్రాక్‌లో కొన్ని అభ్యంతరకర సన్నివేశాలు పక్కన పెడితే.. మిగిలిన ట్రాక్‌ ఇంట్రెస్టింగ్‌గా సాగుతుంది.

అబ్బాయి, బాబాయి మరోసారి రానా నాయుడు సీజన్‌ 2తో అలరించేందుకు రెడీ అవుతున్నారని తెలిసిందే. నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ఇప్పటికే రానా నాయుడు సీజన్‌ 2 గ్లింప్స్ వీడియోను విడుదల చేసింది. బాధపడకండి, మీ సమస్యలన్నీ సరిచేసేందుకు నాయుడులు తిరిగొస్తున్నారు. రానా నాయుడు సీజన్ 2 త్వరలో రాబోతోంది.. అంటూ రిలీజ్‌ చేసిన సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. తాజాగా సీజన్ 2 ఎప్పుడు మొదలవుతుందో తెలియజేసే అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. లేటెస్ట్ టాక్‌ ప్రకారం మార్చి 25న షూటింగ్ షురూ కానుంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన కూడా త్వరలోనే ఉండబోతుందట.

సుపర్న్‌ వర్మ, కరణ్‌ అన్షుమన్‌ డైరెక్ట్‌ చేసిన రానా నాయుడులో సుచిత్ర పిళ్లై, గౌరవ్‌ చోప్రా, సుర్వీన్‌ చావ్లా, ప్రియా బెనర్జీ, ఆదిత్యా మీనన్‌, అభిషేక్ బెనర్జీ, సుశాంత్ సింగ్, మిలింద్‌ పాఠక్‌, ఆశిష్‌ విద్యార్థి కీలక పాత్రల్లో నటించారు. సీజన్‌ 2లో మరిన్ని కొత్త ముఖాలు యాడ్ కాబోతున్నాయని తెలుస్తోండగా.. మేకర్స్‌ నుంచి వివరాలు వెల్లడి కావాల్సి ఉంది. సీజన్‌ 2 మొదటి సీజన్‌ను మించి ఉండబోతుందని గ్లింప్స్ వీడియోతో అర్థమవుతోంది. ఈ వెబ్‌ ప్రాజెక్ట్‌లో రానా సినిమా యాక్టర్లు, పారిశ్రామికవేత్తలు, రాజకీయ నాయకులను వారి సమస్యల నుంచి రక్షించే పాత్రలో కనిపిస్తాడని తెలిసిందే.

రానానాయుడు సీజన్‌ 2 గ్లింప్స్‌ వీడియో..

Don’t worry, the Naidus are coming back to sort out all your kiri kiri ♥🔥#RanaNaidu season 2 is coming soon! pic.twitter.com/KVJDrIB5wH

— Netflix India (@NetflixIndia) April 19, 2023