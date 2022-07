July 9, 2022 / 11:11 AM IST

The Warriorr Pre-Release Event | ఎన‌ర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని హీరోగా న‌టిస్తున్న ద్విభాష చిత్రం ‘ది వారియ‌ర్‌’. త‌మిళ డైరెక్ట‌ర్ ఎన్.లింగుస్వామి ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్టైన్‌మెంట్‌ సినిమాలు చేస్తూ టాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్న రామ్ పోతినేని ఇస్మార్ట్ శంక‌ర్‌తో త‌న గేరు మార్చాడు. అప్ప‌టివ‌ర‌కు చాక్లెట్ బాయ్‌లా క‌నిపించిన రామ్ ఈ చిత్రంతో త‌నలోని మాస్ యాంగిల్‌ను బ‌య‌ట‌పెట్టాడు. ఈ చిత్రం ఈయ‌న‌ కెరీర్‌లోనే హైయెస్ట్ క‌లెక్ష‌న్ల‌ను సాధించింది. ఈ సినిమా త‌ర్వాత రామ్ క‌థ‌ల ఎంపిక పూర్తిగా మారింది. మాస్ ఆడియెన్స్‌కు ద‌గ్గ‌ర‌వ్వాల‌నే భావ‌న‌తో మాస్ క‌థ‌ల వైపే మొగ్గుచూపుతున్నాడు. గతేడాదిలో వ‌చ్చిన ‘రెడ్‌’లో కూడా సిద్ధార్థ పాత్ర‌లో మాస్ ఆడియెన్స్‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈయ‌న న‌టించిన ‘ది వారియ‌ర్’ కూడా అవుట్ అండ్ అవుట్ మాస్ సినిమాగా రూపొందింది.

ఇదివ‌ర‌కే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన ప్ర‌చార చిత్రాలు, ట్రైల‌ర్ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాల‌ను న‌మోదు చేశాయి. యాక్ష‌న్ డ్రామా నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూలై 14న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్ర‌బృందం వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తుంది. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను వెల్ల‌డించింది. ఫిలింన‌గ‌ర్‌లోని జేఆర్‌సీ క‌న్వెన్స‌న్స్‌లో ఆదివారం ప్రీ రిలీజ్ వేడుక‌ను జ‌రుపనున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. కృతి శెట్టీ హీరోయిన్‌గా న‌టించిన‌ ఈ చిత్రంలో ఆది పినిశెట్టి ప్రతినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టించాడు. శ్రీనివాస సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్ ప‌తాకంపై శ్రీనివాస్ చిత్తూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాడు. ద్విభాషా చిత్రంగా తెర‌కెక్కిన ఈ సినిమాకు దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతం అందించాడు. ఇటీవ‌లే చెన్నైలో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ వేడుక గ్రాండ్‌గా జ‌రిగిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ వేడుక‌కు దిగ్గ‌జ ద‌ర్శ‌కులు మ‌ణిర‌త్నం, శంక‌ర్‌, భార‌తీరాజా వంటి ప‌లువురు లేజెండ్స్ హాజ‌ర‌యిన విష‌యం తెల‌సిందే.

It's time to take the Mass Euphoria to Next Level 🔥#TheWarriorrTelugu Pre Release Event Tomorrow from 6 PM 🥳

📍JRC Conventions, Hyd#TheWarriorrOnJuly14@ramsayz @AadhiOfficial @dirlingusamy @ThisisDSP @IamKrithiShetty @SS_Screens @adityamusic @masterpieceoffl pic.twitter.com/IiJjxdXqVx

— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) July 9, 2022