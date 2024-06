Double iSmart | మాస్ మ్యూజిక్‌ జాతర.. రామ్‌ డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ స్టన్నింగ్‌ లుక్‌

June 25, 2024 / 03:10 PM IST

Double iSmart | పూరీ జగన్నాథ్ కాంపౌండ్ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలు ఏ రేంజ్‌లో ఉంటాయో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. లైగర్‌ లాంటి భారీ డిజాస్టర్‌ తర్వాత పూరీ నుంచి వస్తోన్న చిత్రం డబుల్ ఇస్మార్ట్‌ (Double iSmart). ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌కు సీక్వెల్‌గా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్‌ ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్‌ పోతినేని (Ram Pothineni) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మేకర్స్ చాలా రోజుల తర్వాత స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్ అందించింది పూరీ టీం.

ఈ సారి మాస్‌ మ్యూజిక్‌ జాతర ఉండబోతుంది.. వేచి ఉండండి.. అంటూ డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ గెటప్‌లో స్టైలిష్‌గా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న రామ్‌ లుక్‌ను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌కు అదిరిపోయే మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించిన మెలోడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సీక్వెల్‌కు మరోసారి అదిరిపోయే బీజీఎంను రెడీ చేసినట్టు ఇప్పటివరకు తాజా లుక్‌ చెప్పకనే చెబుతోంది.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ యాక్టర్ సంజయ్‌ దత్‌ విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇస్మార్ట్‌ ఈజ్ బ్యాక్‌.. ఈ సారి డబుల్ ఇంపాక్ట్‌.. అంటూ పూరీ టీం ఇప్పటికే శక్తిమంతమైన త్రిశూలంతో డిజైన్ చేసిన పోస్టర్‌తో రామ్ స్టైలిష్ గాగుల్స్‌ పెట్టుకొని, భుజంపై గన్‌ పెట్టుకొని ధమ్‌కీ ఇస్తున్నట్టుగా ఉన్న లుక్‌ సినిమాపై ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేస్తుంది.

ధిమాక్కిరికిరి డబుల్‌ ఇస్మార్ట్‌ అంటూ రిలీజ్‌ చేసిన టీజర్‌ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తోంది. పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తోన్న ఈ మూవీ ఆడియో హక్కులను పాపులర్ మ్యూజిక్ లేబుల్‌ ఆదిత్య మ్యూజిక్‌ దక్కించుకుంది‌.

This time, it’s going to be a

MASS MUSIC JAATHARA 🎶🤟

Stay tuned for….. IYKYK😉🥁#DoubleISMART #DoubleIsmartOnAug15 pic.twitter.com/H1RPI1veIS

— Puri Connects (@PuriConnects) June 25, 2024