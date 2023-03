March 8, 2023 / 01:07 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: టాలీవుడ్ హీరో రామ్ చ‌ర‌ణ్(Ram Charan) ప్ర‌స్తుతం లాస్ ఏంజిల్స్‌లో ఉన్నారు. ఆదివారం జ‌రిగే ఆస్కార్స్(Oscars) వేడుక కోసం అత‌ను ప్రిపేర‌వుతున్నాడు. ఆర్ఆర్ఆర్(RRR) ఫిల్మ్ ఆ అవార్డ్స్ కోసం పోటీప‌డుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే అత్యంత గ్రాండ్‌గా జ‌రిగే ఆస్కార్స్ వేడుక వేళ‌.. త‌న‌కు ఇష్ట‌మైన హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ స్టార్స్‌తో రామ్ చ‌ర‌ణ్ భేటీ కావాల‌నుకుంటున్నాడు.

Ram Charan from #RRR is "especially" excited to see Cate Blanchett and Tom Cruise this Oscars Sunday! pic.twitter.com/TRMxXp8Tax

— Entertainment Tonight (@etnow) March 8, 2023