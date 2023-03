March 27, 2023 / 09:27 AM IST

RC15 Movie Title | మెగా అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రేక్షకులు సైతం ఎంతో ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్న సినిమా ‘RC15’. లెజెండరీ దర్శకుడు శంకర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. పొలిటికల్‌ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో చరణ్‌ ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లీకైన చరణ్‌ లుక్స్‌ సినిమాపై విపరీతమైన అంచనాలు నెలకొల్పాయి. ఇక ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’తో వచ్చిన తిరుగులేని క్రేజ్‌ను.. ఈ సినిమాతో మరింత పెంచుకునేలా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. ఓ వైపు శంకర్‌ కూడా హిట్టు చూసి చాలా కాలమే అయింది. ఈ సినిమాతో ఎలాగైన భారీ విజయం సాధించాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు.

ఇదిలా ఉంటే సోమవారం రామ్‌చరణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ఈ సినిమా టైటిల్‌ను చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఈ సినిమాకు గేమ్‌ ఛేంజర్‌ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేస్తూ ఓ చిన్న వీడియో గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్‌ విడుదల చేశారు. రాజకీయ ఆటలో చరణ్‌ గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా మారబోతున్నారనే కథాంశంతో ఈ చిత్రం సాగుతుందని టైటిల్‌ వీడియోతోనే చిత్రబృందం స్పష్టం చేసింది. పొలిటికల్‌ నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు కార్తిక్‌ సుబ్బరాజు కథను అందించాడు. చరణ్‌కు జోడీగా కియారా అద్వాణి నటిస్తుంది. శ్రీవెంకటేశ్వరా క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై దిల్‌రాజు అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఎస్‌.జే సూర్య, సునీల్‌ కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

Happy birthday to the worldwide charmer ⁦@AlwaysRamCharan⁩ being fierce and daring on screen and a darling off screen makes you a #gamechanger ⁦@SVC_official⁩ ⁦@advani_kiara⁩ ⁦@MusicThaman⁩ ⁦@DOP_Tirru⁩ pic.twitter.com/t0wLwN8tc0

— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) March 27, 2023