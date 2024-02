February 22, 2024 / 03:31 PM IST

Upasana Konidela | టాలీవుడ్ న‌టుడు రామ్ చరణ్ భార్య‌ ఉపాసన గురించి ప్రత్యేక ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. ఒకవైపు వైస్ చైర్ పర్సన్‌గా అపోలో ఆసుపత్రి బాధ్యతలు చూసుకుంటునే మ‌రోవైపు మెగా కోడలిగా త‌న కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వ‌ర్తిస్తుంది. ఇక సేవాకార్యక్రమాలలో ఎప్పుడు ముందుండే ఉపాసన తాజాగా అభిమానులకు మ‌రో శుభవార్త చెప్పింది.

తాజాగా ఓ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఉపాసన తాను రెండో బిడ్డకు జన్మనిచ్చే ఆలోచ‌న‌లో ఉన్న‌ట్లు తెలిపింది. ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మహిళల ఆరోగ్యం గురించి చాలా విషయాలు చెప్పుకొచ్చింది. మహిళలు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ద పెట్టాలని చెప్పింది. ఫైనల్ గా తన రెండో గర్భం గురించి ప్రశ్న ఎదురవ్వగా మై హెల్త్ మై ఛాయిస్ అని చెప్పింది. ఉపాసన చేసిన ఈ కామెంట్స్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోను ఉపాసన ఎక్స్‌లో షేర్ చేసింది.

My health ! My priority ! hope urs is too

Why suffer when most women’s issues have solutions?

I’m not worried , because I’m motivated to take charge of my health.

Maybe even ready for round two🤗😉😛 @HospitalsApollo pic.twitter.com/m3tjQF0XFL

— Upasana Konidela (@upasanakonidela) February 22, 2024