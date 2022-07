July 28, 2022 / 09:22 PM IST

సినిమా పాట‌లే కాదు..అప్పుడ‌ప్పుడు ప్రైవేట్ సాంగ్స్ తో కూడా మెరుస్తుంటారు సినీ తార‌లు. తాజాగా ఈ జాబితాలో ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) కూడా చేరిపోయింది. మాషుక సాంగ్ (Mashooka) ఇప్ప‌టికే హిందీలో విడుద‌లైంది. ఇక తెలుగు, త‌మిళ‌ వెర్ష‌న్ సాంగ్స్‌తో కూడా అల‌రించేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ పాట‌ను విడుద‌ల చేసేందుకు స్పెష‌ల్ గెస్ట్ రాబోతున్నాడు. అత‌డెవ‌రో కాదు ర‌కుల్ ఫేవ‌రేట్ యాక్ట‌ర్‌.

అత‌డే ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun). మ‌శూక తెలుగు, త‌మిళ పాట‌ల‌ను శుక్ర‌వారం బ‌న్నీ లాంఛ్ చేయ‌బోతున్నాడు. ఆయన అంటే నాకు ప్రపంచం..సాంగ్ లాంఛ్ చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు బన్నీ. మీరు ఓ కారణం వ‌ల్ల నాకు బెస్ట్‌, ఫేవ‌రేట్ అంటూ పోస్ట్ పెట్టింది ర‌కుల్‌. త‌నిష్క్ బాగ్చీ మ్యూజిక్ కంపోజిష‌న్‌లో రూపొందించిన ఈ పాట‌కు డింపుల్ కొటేచా కొరియోగ్ర‌ఫీ చేశారు.

Super exciteddddd to share that my favvvvv @alluarjun will be launching #Mashooka Telugu and Tamil on 29th July . This means the world to me and thankyouuuu for doing this Bunny! You are the best and fav for a reason🎉💥 pic.twitter.com/r1HavcRv25

— Rakul Singh (@Rakulpreet) July 27, 2022