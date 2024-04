April 17, 2024 / 12:09 PM IST

Rakul Preet Singh | టాలీవుడ్‌ హీరోయిన్‌ రకుల్‌ ప్రీత్ సింగ్ కొత్త రెస్టారెంట్ ప్రారంభించింది. హైద‌రాబాద్‌లో ‘ఆరంభం’ పేరుతో ఓ వెజ్ రెస్టారెంట్‌ను ప్రారంభించ‌గా.. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. ఇప్ప‌టికే రకుల్ ఫిట్‌నెస్ వ్యాపారంలో అడుగుపెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. హైద‌రాబాద్‌, వైజాగ్‌ల‌లో F-45 పేరుతో జిమ్‌ల‌ను ఏర్పాటు చేసింది. చాలా మంది స్టార్ హీరోలు ఈ జిమ్‌ల‌కు వెలుతుంటారు. మ‌రోవైపు వెల్ బీయింగ్ న్యూట్రిషన్, వెల్ నెస్ న్యూట్రిషన్ బ్రాండ్స్‌లో ర‌కుల్‌కు పార్ట్‌న‌ర్‌షిప్ ఉంది. అయితే ఇవేకాకుండా నేరుగా ఇప్పుడు ఫుడ్ బిజినెస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఈ భామ. ఇక ‘ఆరంభం’ పేరుతో వ‌చ్చిన ఈ రెస్టారెంట్‌లో మిల్లెట్స్‌తో చేసిన వంట‌కాలు ల‌భించ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది.

రకుల్ రీసెంట్‌గా యాక్టర్ కమ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ జాకీభగ్నానీ (బాయ్‌ ఫ్రెండ్‌)తో వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిందని తెలిసిందే. ఈ ఇద్దరూ గోవాలో జరిగిన వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌తో ఒక్కటయ్యారు.

